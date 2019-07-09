Хабирову вручили удостоверение кандидата на пост главы Башкортостана
Врио главы Башкортостана Радий Хабиров первым прошел регистрацию в качестве кандидата на должность руководителя республики и получил соответствующее удостоверение. По словам секретаря комиссии Марины Долматовой, все подписи муниципальных депутатов, предоставленные штабом Хабирова в поддержку его выдвижения, ЦИК признал достоверными.
Хабиров признался, что не собирается принимать участие в предвыборных дебатах и полагает, что избиратели оценят результаты его работы.
Он отметил, что после выборов в республике снова появится должность премьер-министра, передает «КоммерсантЪ»
Регистрация кандидатов будет завершена 21 июля. В настоящее время на пост главы региона выдвинуты 13 претендентов. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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