Хабирову вручили удостоверение кандидата на пост главы Башкортостана

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Врио главы Башкортостана Радий Хабиров первым прошел регистрацию в качестве кандидата на должность руководителя республики и получил соответствующее удостоверение. По словам секретаря комиссии Марины Долматовой, все подписи муниципальных депутатов, предоставленные штабом Хабирова в поддержку его выдвижения, ЦИК признал достоверными.

Хабиров признался, что не собирается принимать участие в предвыборных дебатах и полагает, что избиратели оценят результаты его работы.

Он отметил, что после выборов в республике снова появится должность премьер-министра, передает «КоммерсантЪ»

Регистрация кандидатов будет завершена 21 июля. В настоящее время на пост главы региона выдвинуты 13 претендентов. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября.

