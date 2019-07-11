Застройщик «Серебряного ручья» отрицает объявление в розыск башкирского предпринимателя Рашита Багаутдинова

Башкортостанская группа компаний «Рассвет» заявила, что ее руководитель Рашит Багаутдинов не покидал Россию. Застройщик отрицает информацию об объявлении бизнесмена в международный розыск.

«Руководство строительной компании не покидало Россию. Компания продолжает строительство вышеупомянутых жилых комплексов как в Уфе, так и в Москве», — цитирует «Коммерсант» ответ застройщика.

Ранее в СМИ появилась информация, что подмосковное управление МВД объявило Багаутдинова в розыск. Якобы дольщики ЖК «Томилино» в Люберцах подали заявление на предпринимателя.

Пресс-служба «Рассвета» утверждает, что все проблемы со строительством ЖК «Серебряный ручей» в Уфе произошли из-за противодействия мэрии.