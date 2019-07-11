Экс-министр Башкирии перешел на работу в межрегиональный центр Росстата
Бывший глава Минэкономразвития Башкирии Сергей Новиков стал врио директора ФГУП «Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики» (ГМЦ Росстата).
На новом месте работы Новикову предстоит обеспечить финансово-экономическое оздоровление предприятия, а также сформировать новые внутренние компетенции в области сбора и обработки данных.
Результатами его деятельности должны стать рост количества реализуемых проектов и расширение числа партнеров и потребителей услуг центра, рассказали в пресс-службе ведомства.
Экс-руководитель ГМЦ Росстата Евгений Сычев покинул свой пост 10 июля.
Напомним, уход с должности Сычева произошел сразу после инцидента с досрочной публикацией данных по инфляции в июне.ОбществоВласть Башкортостан
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