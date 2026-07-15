РСПП просит отложить эксперимент по найму иностранных работников

Союз также предложил не включать в эксперимент граждан ЕАЭС

Фото: Михаил Захаров

Глава РСПП Александр Шохин обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой отложить запуск эксперимента по привлечению иностранных работников.

— В нынешней редакции ключевые правила [механизма легального найма] предлагается определить подзаконными актами. Для работодателей это означает неопределенность, дополнительные расходы и сложности с кадровым планированием, — передают «Ведомости» информацию из письма.

РСПП настаивает на закреплении в законе основных параметров эксперимента, критериев выбора регионов и сроков процедур. Также союз предлагает не распространять новый режим на граждан стран ЕАЭС. Бизнес просит перенести начало эксперимента на 1 января 2028 года.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей выступал с инициативами по корректировке налоговой политики в отношении самозанятых.



Вадим Вахрушев