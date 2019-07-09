Муж Луизы Хайруллиной признался, что сам заставлял ее выносить деньги из банка

Фото: скриншот видеозаписи

Муж кассирши Луизы Хайруллиной рассказал, что 25,5 млн рублей выносились из банка в течение двух лет. Он признался, что сам заставлял супругу красть деньги.

«Давил на нее, говорил жене, что сдаст ее в полицию. Деньги ему были нужны для брокерских ставок», — сообщил в соцсетях Азамат Галин.

Муж кассирши угрожал ей сдачей в полицию. Он утверждает, что половину суммы к 2018 году спустил на ставках.

Ко дню побега в банке осталось чуть меньше 1 млн рублей. Тогда они решили забрать последнее и бежать.

Как сообщает Галин, накануне один из адвокатов Хайруллиной встречался с ней. Сейчас беглая кассирша сидит в одиночной камере и не дает никаких показаний.

Ранее муж кассирши уже заявлял, что спустил все украденные деньги на ставках. Сегодня он отправился в Москву для участия в телешоу Андрея Малахова.

Напомним, кассир одного из салаватских отделений «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина пропала в конце мая. Сразу после этого в банке обнаружилась недостача более чем на 20 млн рублей. Выяснилось, что сотрудница похитила деньги и сбежала вместе со своей семьей.



