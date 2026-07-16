Пассажиропоток на поезде по маршруту Казань — Ижевск вырос на 5% за год

Составы курсируют ежедневно

Фото: Максим Платонов

В период с января по июнь 2026 года более 587 тысяч человек воспользовались межрегиональными поездами на маршруте Казань — Ижевск, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщила пресс-служба ГЖД.

Поездки по этому направлению осуществляются на электропоездах нового поколения ЭП3Д, состоящих из шести вагонов. Время в пути составляет примерно 5,5 часа.

Составы курсируют ежедневно (время указано местное):

Отправление из Казани в 05:19 и 16:54, прибытие в Ижевск в 11:56 и 23:34.

Отправление из Ижевска в 07:14 и 17:54, прибытие в Казань в 11:52 и 22:20.

Вагоны оборудованы комфортными креслами, розетками для зарядки мобильных устройств, просторными багажными полками, местами для перевозки велосипедов и современными климатическими системами, обеспечивающими обеззараживание воздуха. Кроме того, подножки вагонов оснащены выдвижной ступенькой, что облегчает выход на низкую платформу.

Ранее сообщалось, что из Нижнего Новгорода и Ижевска планируют организовать прямой доступ к аэропорту Казани.

Никита Егоров