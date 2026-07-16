Минэкономразвития РФ включило в перечень цифровых платформ для регулирования 12 маркетплейсов

Запуск реестра намечен на 1 октября 2026 года

Фото: Максим Платонов

Министерство экономического развития России составило предварительный список цифровых платформ, которые будут регулироваться новым законом о платформенной экономике, вступающим в силу с 1 октября 2026 года. В этот список входят 12 популярных платформ, включая Wildberries, Ozon, а также сервисы от «Яндекса», Avito и Delivery Club, пишет «Интерфакс».

Бизнес может предложить включить в реестр и другие крупные ресурсы, например платформы для поиска работы. Чтобы попасть в реестр, платформа должна соответствовать определенным критериям, таким как возможность размещать предложения о продаже товаров, услуг и проводить оплату. Также важны наличие большой аудитории и число партнеров.

Запуск реестра намечен на 1 октября 2026 года, одновременно с вступлением в силу нового закона. Он будет касаться только тех платформ, которые включены в реестр, и обязывать их идентифицировать продавцов и проверять соответствие товаров.

Закон был принят, чтобы упорядочить взаимодействие между платформами, их партнерами и пользователями. Он вводит новые термины, такие как «платформенная экономика» и «посредническая цифровая платформа», и устанавливает требования к размещению товаров, скидкам и логистике.

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Никита Егоров