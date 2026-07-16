Татарстанец обвиняется в обмане 17 человек на 25 млн рублей

С февраля 2022-го по 2025 год злоумышленник убеждал граждан в прибыльности инвестиций

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве (чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ), сообщает прокуратура. По версии следствия, с февраля 2022-го по 2025 год мужчина организовал схему хищения денег под видом инвестиционной деятельности.

— Злоумышленник сообщал ложные сведения о прибыльности своего бизнеса по оптовым закупкам электроники, а также обещал потенциальным вкладчикам высокий доход от вложения личных сбережений в коммерцию и криптовалюту, рассказывает пресс-служба ведомства.

Для убедительности он проводил личные встречи, уверяя в реальности поставок товаров по заниженным ценам и надежности инвестиций. Первым вкладчикам он выплачивал символические суммы под видом прибыли, чтобы создать видимость успешной работы.

В результате его действий пострадали 17 человек, которым причинен ущерб на сумму свыше 25 млн рублей. На имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Ранее Центробанк России предупредил граждан о новой схеме мошенничества.

Вадим Вахрушев