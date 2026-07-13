«Бахетле»: как трансформация розничной сети превращает магазины в гастрономические пространства

От классического супермаркета к магазину впечатлений: как «Бахетле» перестраивает розницу и создает экосистему нового поколения

Фото: предоставлено пресс-службой «Бахетле»

Группа компаний «Бахетле» завершает третий год системной трансформации розничного направления. Стратегия, запущенная в 2023 году, отвечает на изменение потребительских привычек. Сегодня сеть постепенно отходит от классической модели крупных супермаркетов в пользу современных магазинов у дома, интегрированных в городскую среду. Компания переосмысляет роль торговой точки: из места быстрой покупки она превращается в гастрономическое пространство, где можно попробовать, отдохнуть и получить новые впечатления. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Новая философия ретейла: почему «Бахетле» меняет форматы

Долгосрочная стратегия трансформации «Бахетле» стартовала в 2023 году. Изменения затрагивают все уровни — от форматов и ассортимента до цифровых сервисов и событийной программы. При этом бренд сохраняет свою идентичность: собственное производство, национальная кухня, локальные продукты и высокий уровень сервиса остаются базой концепции. Компания развивается как гастрономическая экосистема, объединяющая розницу, производство и сервисные решения.

Компания последовательно адаптирует сеть к современным реалиям, где покупатель выбирает не просто продукты, а удобство, качество и эмоции. В основе изменений — переход от классических крупных супермаркетов к камерным форматам «у дома» площадью около 300 квадратных метров.

«Компания постепенно адаптирует свои форматы к новым привычкам покупателей, — отмечают в компании. — Сеть активно развивает доставку, мобильные сервисы и онлайн-продажи, а также меняет подход к развитию торговых площадей. На смену традиционной модели больших супермаркетов приходят современные магазины у дома, где можно быстро приобрести свежие продукты, готовые блюда и любимую выпечку собственного производства. Раньше считалось, что успех магазина напрямую зависит от его площади. Сейчас важнее другое — насколько удобно человеку совершать покупки. Именно поэтому весь рынок движется в сторону эффективности, персонализированного подхода и объединения онлайн— и офлайн-сервисов в единый удобный клиентский опыт».

Изменения затрагивают все уровни — от форматов и ассортимента до цифровых сервисов и событийной программы. предоставлено пресс-службой «Бахетле»

Новые магазины размещаются в новых жилых районах, становятся частью повседневной среды и позволяют покупателям быстро совершать покупки рядом с домом. Компания приглашает девелоперов к сотрудничеству для открытия новых магазинов в жилых районах.

При этом флагманские супермаркеты сохраняются как центры гастрономического опыта с максимально широким ассортиментом — около 25 тысяч наименований товаров, включая собственное производство и импортные позиции, которые редко можно встретить в других сетях.

Одновременно сеть оптимизирует торговые площади. Часть объектов, не соответствующих новой концепции, постепенно выводится из эксплуатации. Освобождаемые ресурсы направляются на открытие новых магазинов в более перспективных локациях. Такой подход позволяет компании сосредоточиться на развитии современных форматов там, где они действительно нужны покупателю.

Цифровое направление также получает мощный импульс. «Бахетле» развивает интернет-магазин, мобильное приложение и доставку. Задача — обеспечить одинаково удобный клиентский опыт независимо от того, совершает ли человек покупки в магазине или онлайн. Это особенно актуально в условиях трансформации: доставка становится инструментом, который обеспечивает непрерывность сервиса и позволяет получать привычные продукты «Бахетле» в комфортном формате, даже если ближайший магазин находится на реконцепции.

Собственное производство остается основой концепции. Покупателям доступны более 3000 наименований собственной продукции и широкий выбор готовых блюд. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Магазин как место встречи: гастрономия, эмоции и локальная идентичность

Ключевое изменение в концепции «Бахетле» — переосмысление роли магазина. Компания уходит от модели «пришел — купил — ушел» и создает пространства, где можно не только приобрести продукты, но и получить новые гастрономические впечатления. В обновленных магазинах появляются гостевые зоны, дегустационные площадки, пространства для мастер-классов и отдыха.

Регулярная событийная программа становится неотъемлемой частью формата. Планируются дегустации, кулинарные мастер-классы, тематические гастрономические фестивали, национальные праздники, презентации сезонных продуктов и мероприятия, посвященные татарской кухне. Все это превращает поход за покупками в полноценный досуг.

«Главным конкурентным преимуществом остаются эмоции, — подчеркивают в компании. — Их невозможно заказать через алгоритм или заменить маркетплейсом. Для покупателей сети это свежая выпечка, которая пахнет детством, национальные блюда, приготовленные по традиционным рецептам, и возможность познакомиться с культурой Татарстана через его вкусы. Именно поэтому компания превращает магазины в гастрономические пространства, где покупка становится впечатлением».

Эмоции покупателям дают свежая выпечка, которая пахнет детством, национальные блюда, приготовленные по традиционным рецептам, и возможность познакомиться с культурой Татарстана через его вкусы. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Особую роль в этой концепции играет ассортимент. «Бахетле» работает с местными фермерами и производителями Татарстана, развивает прямые поставки фруктов, ягод, мясных, молочных и других продуктов. Национальная кухня и локальные гастрономические бренды занимают особое место в ассортименте. Для компании важно не только продавать продукты, а знакомить покупателей и туристов с гастрономической культурой Татарстана.

Собственное производство остается основой концепции. Покупателям доступны более 3000 наименований собственной продукции и широкий выбор готовых блюд. Компания стремится предложить решения для любых жизненных ситуаций — от повседневного ужина до праздничного стола, включая торты, выпечку, закуски, подарочные корзины и гастрономические наборы по индивидуальному заказу.

Отдельным направлением становится развитие туристических форматов — создание гастрономических пространств в туристических локациях. Такие магазины становятся гастрономическими посольствами Татарстана, знакомя гостей республики с татарской кухней, локальными продуктами и современными гастрономическими традициями.

Отдельным направлением становится развитие туристических форматов — создание гастрономических пространств в туристических локациях. предоставлено пресс-службой «Бахетле»

Стратегия развития: новые горизонты и неизменные ценности

Трансформация «Бахетле» — это долгосрочная стратегия, а не проект с фиксированной датой завершения. Компания рассматривает ее как последовательное совершенствование сети в соответствии с изменениями рынка и потребительских привычек. Следующий этап — расширение сети современных магазинов у дома. Компания приглашает к сотрудничеству девелоперов и застройщиков, заинтересованных в создании качественной торговой инфраструктуры в новых жилых районах. Приоритет — быть максимально близко к покупателю и стать частью современной городской инфраструктуры.

Ценовая политика при этом принципиально не меняется. Основной акцент делается не на изменении ценового позиционирования, а на повышении ценности предложения: качестве продукции, собственном производстве, удобстве сервиса, локальном ассортименте и новых форматах обслуживания.

Целевая аудитория обновленной сети широка и разнообразна. В первую очередь это семьи, которые ценят качество продуктов, собственное производство и возможность приобрести готовые решения для ежедневного питания. Вторая важная аудитория — жители новых жилых районов, которым необходим современный магазин у дома с широким ассортиментом свежей продукции. Третья — люди, ведущие активный образ жизни и ценящие экономию времени благодаря доставке, мобильным сервисам и готовой еде. Отдельное направление — туристы, для которых «Бахетле» становится местом знакомства с Татарстаном через национальную кухню и локальные продукты.

Вместо модели «магазин как место покупки» компания создаёт формат, где продукты, сервис и эмоции становятся частью единого клиентского опыта. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Главная цель трансформации — сделать «Бахетле» максимально удобным для современного покупателя, сохранив то, что всегда отличало компанию: собственное производство, высокий уровень сервиса, национальную кухню, локальные продукты и гастрономические традиции Татарстана. Вместо модели «магазин как место покупки» компания создает формат, где продукты, сервис и эмоции становятся частью единого клиентского опыта.

Напомним, «Бахетле» — группа компаний с 27-летней историей, в которую входят четыре производственные площадки и супермаркеты в городах России. Общее количество сотрудников превышает 3,5 тысячи человек. Производственный холдинг насчитывает 11 цехов и фабрику по производству замороженных полуфабрикатов мощностью 20 тонн в сутки. Компания активно развивает оптовые поставки федеральным ретейлерам и сервисам доставки, включая X5 Retail Group, «ВкусВилл», «Яндекс», «Самокат», «Магнит». Кроме того, «Бахетле» — один из ведущих коммерческих операторов организации питания в детских садах и школах Татарстана, а с 2022 года развивает направление индустриального питания, обеспечивая едой свыше 7 тысяч человек на предприятиях СИБУРа.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Трансформация розничной сети «Бахетле» — это не просто смена форматов, а создание принципиально новой гастрономической экосистемы, где традиции и инновации, локальная идентичность и современные сервисы соединяются в единое целое. Компания доказывает: успешный ретейл сегодня — это не только ассортимент и цена, но и внимание к человеку, уважение к его времени и желание дарить эмоции.

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