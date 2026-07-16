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Сергей Корецкий стал премьер-министром Украины

12:37, 16.07.2026

Соответствующее решение поддержали 289 депутатов

Верховная рада Украины назначила Сергея Корецкого на пост премьер-министра страны, согласно прямой трансляции заседания. Соответствующее решение поддержали 289 депутатов, пишет ТАСС.

14 июля Рада отправила в отставку предыдущего премьера Юлию Свириденко. До назначения Корецкий возглавлял компанию «Нафтогаз» и не имел опыта работы в государственных структурах.

Ранее раис Татарстана утвердил порядок назначения врио главы муниципалитета в республике.

Никита Егоров

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