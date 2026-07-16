Сергей Корецкий стал премьер-министром Украины
Соответствующее решение поддержали 289 депутатов
Верховная рада Украины назначила Сергея Корецкого на пост премьер-министра страны, согласно прямой трансляции заседания. Соответствующее решение поддержали 289 депутатов, пишет ТАСС.
14 июля Рада отправила в отставку предыдущего премьера Юлию Свириденко. До назначения Корецкий возглавлял компанию «Нафтогаз» и не имел опыта работы в государственных структурах.
Ранее раис Татарстана утвердил порядок назначения врио главы муниципалитета в республике.
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