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В Пензе суд оштрафовал благотворительный фонд на 300 тысяч рублей

09:26, 10.07.2019
В Пензе суд оштрафовал благотворительный фонд на 300 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Ленинский суд Пензы вынес штраф за административное правонарушение местному благотворительному фонду «Гражданский союз».

В мае этого года Минюст РФ признал фонд иностранным агентом. После чего директор «Гражданского союза» Олег Шарипков посетил митинг против пенсионной реформы, а также писал обращения на имя главы региона по данному факту. В результате на фонд был составлен протокол за отсутствие регистрации в реестре иноагентов.

В самом фонде не отрицают иностранного финансирования, но при этом отмечают, что не ведут политическую деятельность, говорится в сообщении «Гражданского союза».

В настоящее время в фонде объявили сбор средств на оплату штрафа — 300 тысяч рублей.

Фонд «Гражданский союз» был создан в 2002 году и занимается развитием благотворительности и поддержкой гражданских инициатив в Пензенской области.

Напомним, ранее суд оштрафовал «Фонд Тимура Исламова» и его главу за отказ войти в реестр иноагентов.

Общество
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