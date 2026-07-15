Глава МИД РФ примет участие в совещаниях АСЕАН

Глава МИД РФ примет участие в трех ключевых форматах АСЕАН в Маниле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Сергей Лавров с 21 по 23 июля будет находиться на Филиппинах. Глава внешнеполитического ведомства примет участие в трех ключевых форматах АСЕАН в Маниле: диалоге Россия — АСЕАН, Восточноазиатском саммите и Региональном форуме АСЕАН по безопасности.

— На предстоящих мероприятиях российская делегация изложит оценку ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая усиление в нем конфликтного потенциала на фоне проводимой Западом линии на милитаризацию АТР, заведение в эту часть мира силового потенциала НАТО и расширение сети блоковых механизмов, — рассказала Захарова.

Ранее Казань приняла Международный саммит Россия — АСЕАН. На полях саммита прошел Деловой форум, где местные предприниматели обсуждали перспективы сотрудничества с Индонезией, Вьетнамом, Таиландом и другими странами Юго-Восточной Азии.



Вадим Вахрушев