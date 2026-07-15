«Почта России» вышла из кризиса

Зарплаты выросли на 49%

Фото: Максим Платонов

Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков заявил, что кризис, в котором компания оказалась несколько лет назад, в целом преодолен.

— Компания три года работает уже с операционной прибылью, рекордно повышены показатели по производительности труда, — рассказал генеральный директор в Совете Федерации, сообщает ТАСС.

С 2022 года средняя заработная плата сотрудников основного производства увеличилась более чем на 49%. При этом днем ранее на коллегии Минцифры Татарстана заявили, что зарплаты республиканских работников «Почты России» на 40% отстают от рыночных показателей.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Чистый убыток компании по РСБУ по итогам 2025 года сократился до 18,7 млрд рублей с 20,6 млрд годом ранее. Выручка составила около 215 млрд рублей, снизившись почти на 2% по сравнению с 2025 годом.

Ранее сообщалось, что акции «Газпрома» упали до минимума с 2008 года.

Вадим Вахрушев