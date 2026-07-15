Татарстан улучшил кредитную дисциплину, а Иннополис вырвался в лидеры

Эксперты рассказали, почему кредитный рейтинг быстрее растет в небольших городах

Фото: Реальное время

Средний кредитный рейтинг россиян в июне 2026 года достиг 722 баллов, увеличившись за год на два пункта. Рост показателя зафиксирован в большинстве регионов страны, в том числе и в Татарстане, что, по оценке специалистов, свидетельствует о повышении финансовой грамотности заемщиков. Если говорить о точечном росте, то открывается один интересный факт: подъем особенно высок именно в малых городах регионов. Почему они могут стать следующим источником роста розничного кредитования и чем выделился татарстанский Иннополис — в материале «Реального времени».

Россияне улучшили кредитную дисциплину, а Татарстан вошел в топ-20 регионов

Средний кредитный рейтинг россиян в июне 2026 года достиг 722 баллов, увеличившись за год на два пункта. Такие данные приводит онлайн-платформа «Кредистория» (Объединенное кредитное бюро).

Рост показателя зафиксирован в большинстве регионов страны, что, по оценке директора по риск-менеджмент-методологии и дата-аналитике ОКБ Николая Филиппова, свидетельствует о повышении финансовой грамотности заемщиков:

— Главный позитивный итог июня — рост кредитного рейтинга россиян в подавляющем большинстве регионов. Он указывает на то, что финансовая грамотность и культура кредитования российских заемщиков развиваются в верном направлении. В среднесрочной перспективе это должно привести к росту одобряемости заявок, снижению кредитных рисков и, соответственно, к уменьшению ставок со стороны кредиторов, — заявил Филиппов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лидером остается Москва, где средний показатель достиг 779 баллов, что на три пункта выше, чем годом ранее. На втором месте находится Санкт-Петербург с результатом 775 баллов. В топ-3 попал и регион Поволжского федерального округа, но это не Татарстан, а Удмуртия (756 баллов). На седьмой строчке — соседняя Чувашия с 747 баллами.

Татарстан занял 19-е место в общероссийском рейтинге. Средний кредитный рейтинг жителей республики в июне составил 736 баллов, что на четыре пункта выше показателя июня 2025 года. Это стабильный рост — в среднем по регионам за год баллы увеличились на 3—4 пункта.

Кстати, такой же уровень кредитного рейтинга зафиксирован в Архангельской, Курской и Липецкой областях.



В нескольких субъектах страны баллы все-таки снизились. Наиболее заметное сокращение зафиксировано в Севастополе, где показатель уменьшился на 48 пунктов. Отрицательная динамика также отмечена в Крыму, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Туве.



Средний кредитный рейтинг жителей Иннополиса вырос до 798 баллов



Несмотря на очень высокое положение Татарстана в рейтинге, среди российских городов один из самых заметных результатов роста показал именно татарстанский Иннополис. За год средний кредитный рейтинг его жителей вырос на 20 пунктов — с 778 до 798 баллов.

— Это достижение подтверждает прямую связь между экономическим развитием территории и формирующимся положительным опытом кредитования ее жителей, — сообщил Николай Филиппов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Город расположился в списке с малыми городами регионов, такими как Добрянка Пермского края, Бабушкин в Бурятии, Инсар в Мордовии и Каменногорск Ленинградской области, при этом директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков выделяет его из этого списка именно «концентрацией квалифицированных специалистов и стабильными доходами».

В остальных случаях рост кредитного рейтинга жителей небольших городов не означает, что уровень благосостояния там выше, чем в крупных мегаполисах. Такое мнение в беседе с «Реальным временем» высказал экономист, глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов.

— Это же как средняя температура. И я не думаю, что в этих маленьких городах очень активно пользуются кредитными ресурсами, а те, которые пользуются, как правило, у них хорошая кредитная история. Там население — оно более консервативно, — отметил Шайахметов.

Он добавил, что на показатель также влияет низкая распространенность ипотечного кредитования в небольших населенных пунктах. Именно ипотека сегодня чаще всего становится причиной финансовых трудностей.

При этом в исследовании уточняется, что в большинстве регионов кредитный рейтинг жителей административных центров выше, чем в среднем по субъекту. Так, наибольший разрыв зафиксирован в Новосибирской и Омской областях — по 48 пунктов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Татарстане эта разница значительно меньше: средний рейтинг жителей Казани превышает общереспубликанский показатель на пять пунктов — 733 балла кредитного рейтинга жителей республики против 738 баллов казанцев. Исключениями стали Краснодарский край, где показатели совпали, и Волгоградская область, где средний рейтинг жителей региона оказался немного выше, чем у жителей областного центра — Волгограда.



Жители малых городов стали чаще формировать положительную кредитную историю

Мнение директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова в некоторой степени совпадает с мнением Рустема Шайахметова. По словам эксперта, рост кредитного рейтинга жителей небольших городов во многом объясняется эффектом низкой базы и постепенным вовлечением регионов в современную финансовую систему.

— В крупных городах рынок уже зрелый: высокая конкуренция банков, большая долговая нагрузка и значительная доля заемщиков с уже сформированной кредитной историей ограничивают дальнейший рост рейтингов. В малых городах ситуация иная: цифровизация банковских услуг, рост официальной занятости и доступность финансовых продуктов позволяют большему числу жителей сформировать положительную кредитную историю. Кроме того, заемщики в регионах зачастую более консервативны — меньше используют дорогие необеспеченные кредиты и лучше соблюдают платежную дисциплину, — объяснил Кабаков.

Эксперт подчеркнул, что рост кредитных рейтингов в небольших городах не свидетельствует о резком повышении уровня благосостояния населения.

— В целом рост кредитного рейтинга в небольших городах показывает не резкий рост благосостояния, а переход ранее «невидимых» для банков клиентов в полноценный финансовый рынок. Именно эти регионы могут стать следующим источником роста розничного кредитования, но при условии сохранения контроля над долговой нагрузкой населения, — заключил эксперт.