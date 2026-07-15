В Казани презентовали книгу Рамиля Даутова «Марко Поло»

В издании рассказывается о путешествии венецианского купца в Великую Татарию

Фото: Сергей Козлов

В Национальной библиотеке Татарстана прошла презентация книги «Марко Поло», изданной благотворительным фондом «Җыен» при поддержке Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ. Сочинение включено в серию «Шәхесләребез» — «Знаменитые личности». В чем уникальность издания, автором которого стал представитель татарской общественности острова Сахалин, — в материале «Реального времени».

«Материал для книги собирался многие годы»

Книгу о Марко Поло написал татарский общественник с Сахалина Рамиль Даутов, который всю жизнь проработал в нефтехимии и нефтепереработке. Историко-литературное творчество — его давнее увлечение, автора особенно интересуют темы, связанные с историей татарского народа. Ранее из-под его пера вышли «Субедей. Великая Татария. Чингизиды» и «Родословная история Абулгачи-Баядур-Хана о татарах. Великая Татария. Чингизиды».

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Над подобными книгами я работаю уже достаточно много лет — практически со школьной скамьи. И в голове складывался определенный взгляд на то, что происходило на самом деле в XIII веке, и более поздние события, вплоть до сегодняшних дней. Книга о Марко Поло представлена не столько в научном виде, сколько как художественная литература. Материал для этой книги собирался довольно долго, многие годы. В ней представлены четырнадцать документов, которые были составлены самим Марко Поло. Там показан остров Сахалин, Алеутские острова, Камчатка, пролив Аниан, который впоследствии, через несколько столетий, назвали Беринговым проливом, — рассказал автор.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

«Географические открытия и татарская история идут вместе»

Ученые подтверждают, что многолетнее проживание венецианца Марко Поло в стане великого хана Хубилая, внука Чингисхана, имеет под собой исторические основания. Итогом этой миссии стала написанная впоследствии «Книга о разнообразии мира», ставшая для средневековой Европы важнейшим источником сведений об Азии. В своем труде путешественник детально описывает быт, традиции и государственное управление народов, с которыми он столкнулся на пути через большую территорию, известную тогда как Великая Татария (так в Европе в то время называли обширные территории Золотой Орды и сопредельных земель). Таким образом, считается, что книга Марко Поло сыграла ключевую роль в формировании европейского представления об азиатских странах того периода.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Великие географические открытия и великая татарская история идут вместе. Такой вывод можно сделать из этой большой работы, — отметил Радик Салихов, директор института истории им. Марджани АН РТ, при содействии которого была издана книга. — Это во многом уникальное издание. Рамиль Даутов не профессиональный историк, он производственник и представляет татарскую общественность острова Сахалин. Это человек, который всю свою жизнь интересуется историей татарского народа. И сегодня уже можно сказать, что на профессиональном уровне занимается сбором картографического, иллюстративного и других материалов, посвященных средневековой истории татар.

«750 лет начала путешествия Марко Поло на Восток»

Известный этнолог и историк Дамир Исхаков также был причастен к изданию этой книги.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Марко Поло издавался уже много раз, и внезапно новое издание. Когда я понял идею, сразу поддержал, потому что, во-первых, там есть ряд новых сюжетов, которые раньше были пропущены; во-вторых, очень интересные комментарии на тему о татарах. Проблема очень непростая, и скажу как ученый — далеко не раскрытая. Рамиль Даутов по мере своих сил старается этот пласт поднять, что очень важно. Это вопрос, который требует дальнейшего изучения, наша наука еще с этим не справилась. Хотя Институт истории сейчас подступился к этой проблеме, — высказался эксперт, напомнив о том, что в этом году исполняется 750 лет начала путешествия Марко Поло на Восток.

«Книгу надо перевести на татарский»

Региональный благотворительный общественный фонд сохранения и развития татарского языка и культуры «Жыен» начиная с 1989 года ежегодно издает по четыре-шесть книг, касающихся выдающихся деятелей татарского народа и Татарстана, а также книги, посвященные отдельным событиям, которые сыграли большую роль в жизни татарского народа, рассказала вице-президент Академии наук РТ Дания Загидуллина.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Книга Рамиля Даутова — одно из таких изданий. Историки смогут найти в ней очень много интересных исторических сведений, а для меня, как для филолога, эта книга раскрылась как приключенческий роман. Она очень легко читается, здесь собраны интересные материалы, которые меняют наши представления о тех временах, о Золотой Орде, об исторических событиях, о которых мы знаем по учебникам. Например, о людях, о взаимоотношениях, об отношениях к женщинам, об одежде, еде, украшениях, — призналась академик.

Председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла высказался о необходимости перевести книгу на татарский.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Книга «Марко Поло» вышла тиражом 3 тысячи экземпляров. Она будет представлена в Национальной библиотеке РТ.