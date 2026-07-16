Замначальника ГАИ РТ: «За последние пять лет на дорогах нашей республики погибли 69 детей»

По словам Дамира Бикмухаметова, 25 из них погибли именно летом

Фото: Динар Фатыхов

За последние пять лет на дорогах Татарстана погибли 69 детей, при этом 25 из них погибли именно летом. Об этом сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции РТ Дамир Бикмухаметов.

— У детей [летом] появляется больше свободного времени, они чаще передвигаются на автомобилях в качестве пассажиров, управляют велосипедами и самокатами. К сожалению, эта свобода порой оборачивается бедой <...> Я обращаюсь к каждому родителю: необходимо регулярно напоминать детям о правилах безопасного поведения на дороге <> Не менее важен безопасный и правильный пример самого взрослого, — заявил Бикмухаметов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С начала года в республике зарегистрировано 206 ДТП с участием детей до 16 лет, 221 ребенок получил травмы, еще шестеро — погибли. При этом из шести погибших пятеро были пассажирами автомобилей.

— В ДТП усматривается вина водителей, которые грубо нарушали правила дорожного движения, — заявил Бикмухаметова.

Наталья Жирнова