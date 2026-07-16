Замначальника ГАИ РТ: «За последние пять лет на дорогах нашей республики погибли 69 детей»
По словам Дамира Бикмухаметова, 25 из них погибли именно летом
За последние пять лет на дорогах Татарстана погибли 69 детей, при этом 25 из них погибли именно летом. Об этом сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции РТ Дамир Бикмухаметов.
— У детей [летом] появляется больше свободного времени, они чаще передвигаются на автомобилях в качестве пассажиров, управляют велосипедами и самокатами. К сожалению, эта свобода порой оборачивается бедой <...> Я обращаюсь к каждому родителю: необходимо регулярно напоминать детям о правилах безопасного поведения на дороге <> Не менее важен безопасный и правильный пример самого взрослого, — заявил Бикмухаметов.
С начала года в республике зарегистрировано 206 ДТП с участием детей до 16 лет, 221 ребенок получил травмы, еще шестеро — погибли. При этом из шести погибших пятеро были пассажирами автомобилей.
— В ДТП усматривается вина водителей, которые грубо нарушали правила дорожного движения, — заявил Бикмухаметова.
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