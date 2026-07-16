Татарстан — в лидерах среди регионов России по объему работ в строительстве

Республику по этому показателю обогнала только Москва

Фото: Артем Дергунов

По итогам января — мая 2026 года Татарстан занял второе место в рейтинге регионов России по объему выполненных работ в сфере строительства с результатом в 273,2 млрд рублей. Такие данные следуют из статистики Росстата.

Напомним, что при оценке данного критерия учитывались работы, выполненные организациями на основании договоров или контрактов, заключаемых с заказчиками. В стоимость этих работ включаются строительство новых объектов, капитальный и текущий ремонты, реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий и инженерных сооружений.

Первое место по этому показателю заняла Москва (880,4 млрд рублей), а третье — Московская область (236,1 млрд). В топ-5 регионов также попали Красноярский край (226 млрд) и Санкт-Петербург.

На 6—10-м местах топа расположились Свердловская (207,9 млрд) и Ленинградская (200,2 млрд) области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (169,7 млрд) и Ямало-Ненецкий автономный округ (157,1 млрд), а также Краснодарский край (133,7 млрд).

Подробнее о том, какие регионы России оказались в топе по вводу жилья, какие субъекты — в аутсайдерах рейтинга по строительным показателям и чем еще отличился Татарстан в строительной сфере, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров