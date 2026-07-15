Рост сборов налогов, падение прибыли компаний и охота ФНС на «льготников»

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Фото: Реальное время

Прошедшую налоговую неделю можно смело назвать статистической. По одним показателям было зафиксировано падение результатов, по другим — рост. Большинство из них получились тенденциозными. Так, прибыль российских компаний снизилась на 20% на фоне увеличения сборов в бюджете по налогу на прибыль. Помимо этого, в сфере малого и среднего бизнеса увеличилась доля индивидуальных предпринимателей со снижением количества юрлиц. При этом налоговая продолжает «охоту» на УСН-льготников, а глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин отчитался Владимиру Путину об искоренении коррупции в области налоговых проверок. Подробности читайте в еженедельном налоговом обзоре «Реального времени».

Сборы налога на прибыль растут на фоне снижения прибыли компаний

Налог на прибыль принес в федеральный бюджет рекордный 1 трлн рублей по итогам первого квартала 2026 года. Поступления выросли почти на треть год к году, следует из данных Федеральной налоговой службы. При этом совокупная прибыль российских организаций за тот же период сократилась на 20% и составила 8,4 трлн рублей.

Рекордные сборы обеспечили повышение ставки налога до 25% и более жесткий контроль за уплатой. ФНС усилила проверки схем дробления бизнеса, из-за чего многие компании на упрощенной системе налогообложения потеряли льготы по налогу на имущество. Кроме того, инспекторы начали принудительно открывать обязательства по НДС для тех «упрощенцев», которые превысили лимиты выручки, но не перешли на общую систему сами.

При этом нагрузка распределилась неравномерно. Почти половина сверхдоходов пришлась всего на несколько регионов, в том числе Татарстан, Москву и Санкт-Петербург. В остальных субъектах страны поступления выросли незначительно или остались на уровне прошлого года. Как отмечают эксперты, казна получила сверхдоходы на фоне общего охлаждения деловой активности. Экономисты предупреждают, что столь высокая фискальная нагрузка может ограничить инвестиционные возможности предприятий во втором полугодии.

ФНС «отменяет» УСН-льготы

ФНС начала массово лишать бизнес льготных ставок по упрощенной системе налогообложения (УСН) за фиктивную смену региона. Налоговики признают переезд формальным, опираясь на цифровые данные о местонахождении касс, сотрудников и складов, и требуют доплатить налог до полной ставки.

Под прицел инспекторов попали «налоговые туристы», которые формально зарегистрировались в регионах с низкими ставками, но фактически ведут деятельность в другом месте. Контроль усилился из-за бюджетных задач: теперь ФНС без выездных проверок видит всю деловую активность компании. Если она проходит в регионе с высокой ставкой, разрыв становится очевидным. Инспекции по месту фактической работы начали оспаривать льготы самостоятельно, не дожидаясь коллег из «льготного» региона.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам экспертов, налоговики вначале вызывают предпринимателей на комиссию, где показывают все дальнейшие риски. В случае отказа уточниться, инспекторы могут начать выездную проверку бизнеса.

Пересматриваются даже старые кейсы 2023 года. Усиление контроля происходит на фоне законодательных изменений, ведь с января 2025 года вступил в силу ограниченный перечень видов деятельности для льгот. Кроме того, при переезде предприниматели теперь обязаны сохранять прежнюю налоговую ставку в течение трех лет. При этом настоящий переезд бизнеса может амнистировать предыдущий период получения льгот без полноценного присутствия.

Налоговая работает так, что про нее не вспоминают относительно коррупции

На встрече с Владимиром Путиным глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин рассказал о проблемных сферах бизнеса в области коррупции. Глава ведомства озвучил результаты опроса «Бизнес-барометр коррупции» с участием 40 тысяч предпринимателей.

По словам Катырина, список главных коррупциогенных сфер меняется из года в год. Если раньше бизнес чаще всего жаловался на налоговые проверки и вывоз твердых бытовых отходов, то теперь эти проблемы ушли на второй план.

— Про налоговую, кстати говоря, теперь вообще в опросах никто не упоминает, она теперь так работает, что про нее мало кто вспоминает в этой части, — заявил Катырин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Глава ТПП добавил, что мониторинг позволяет администраторам видеть мнение бизнеса о том, где именно рождаются коррупционные схемы и от чего предприниматели страдают больше всего. По данным опроса последних лет, основные риски сместились в сферу госзакупок, выдачи разрешений на строительство и распределения земельных участков. При этом Катырин заверил, что палата продолжит вести этот проект в долгосрочной перспективе.

Количество ИП растет, число юрлиц — снижается

Количество индивидуальных предпринимателей в России растет на фоне сокращения числа юридических лиц. По результатам последнего обновления реестра, общее число субъектов МСП увеличилось на 3,5% — до 6,6 млн, при этом ИП стало больше на 7,8%, а компаний — меньше на 5,2%.

Эксперты связывают этот сдвиг с оптимизацией налоговой нагрузки. Индивидуальные предприниматели могут использовать патентную систему и спецрежим для самозанятых, что недоступно юрлицам. Кроме того, часть организаций могла покинуть реестр из-за превышения лимита годовой выручки, который не индексировался уже десять лет.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Еще одной причиной сокращения числа компаний стала активизация борьбы ФНС со схемами дробления бизнеса. Предприниматели, отказывающиеся от таких структур, ликвидируют существовавшие ранее технические компании. В результате структура малого бизнеса упрощается: микробизнес массово переходит в статус ИП ради льготных режимов, тогда как полноценные юридические лица сокращаются под давлением налогового контроля и устаревших лимитов по доходам.

В России зафиксировано снижение «продуктовых» чеков

Посещаемость продуктовых магазинов в России упала на 10% в первом полугодии 2026 года. Потребители начали рационально подходить к тратам, сокращая число походов за покупками и отказываясь от импульсивных приобретений. При этом из-за инфляции средний чек вырос на 6% год к году, но это не позволяет ретейлерам наращивать обороты.

Количество чеков в магазинах «у дома» сократилось на 10%, подсчитали в компании «Эвотор». Падение трафика также затронуло алкомаркеты — потеряли 14% покупателей, табачные лавки — 18%, пивные магазины — 8%, цветочные — 6%. По данным Focus Technologies, посещаемость супермаркетов в торговых центрах снизилась на 5%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков отмечает, что большинство производителей видят снижение продаж в розничном канале. Эксперт связывает тренд с закреплением привычки к рациональному потреблению и переходом части аудитории в жесткие дискаунтеры.