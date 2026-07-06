«Битва ТАИФовцев»: путь к победе через овраги, лесные завалы и запутанные лабиринты

Состоялся четвертый этап «Спартакиады героев ГК ТАИФ»

Фото: Роман Хасаев

Восьмикилометровый маршрут через извилистые овраги, темный тоннель и запутанные лабиринты, а еще стрельба из лука, арбалета, обустройство лагеря в полевых условиях, розжиг костра, походная баня и задушевные песни. Так ярко и незабываемо прошел четвертый этап «Спартакиады героев ГК ТАИФ». Трасса с 12 тяжелейшими рубежами пролегала по лесному массиву вдоль реки Камы вблизи Нижнекамска. Это был настоящий тест на выносливость, силу духа и умение работать в команде. Сочные кадры и незабываемые эмоции — в материале «Реального времени».

Тайны древней Спарты

Четвертый этап «Спартакиады героев ГК ТАИФ» погрузил участников в атмосферу древней Спарты и прошел под девизом «Битва ТАИФовцев», поскольку справиться с подготовленными организаторами рубежами могут только настоящие спартанцы.



Испытания поделили на два этапа. Первый проходил в лесу и по пересеченной местности, второй — в палаточном лагере. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Все здорово, отлично, все на эмоциях! Ребята — молодцы, готовились к каждому этапу соревнований. Желаю всем командам удачно добраться до финиша и, конечно, победы! — пожелал всем участникам до начала старта помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.

Испытания поделили на два этапа. Первый проходил в лесу и по пересеченной местности, второй — в палаточном лагере. Общая протяженность маршрута составила восемь километров.

— Пройдя рубеж, вы получите трофей: священную литеру спартанского манифеста. Каждую добытую букву вы обязаны нести с собой в тактическом рюкзаке. Затем вы обязаны сложить из этих литер главное оружие любого воина — то, что заставляет биться сердце, когда мышцы отказывают, — обратился к командам ведущий мероприятия.

Приключения начинаются

Начав свой путь от ТЦ «Лента», команды стремительно направились навстречу приключениям. Пройдя по открытой местности более километра, участники углубились в лес, где их ждало первое испытание — «Тайгетский провал». Команды перебирались через овраг, используя одну веревку: по очереди пристегивались к канату карабином на своей обвязке и шли на другую сторону рва.

Первое испытание — «Тайгетский провал». Команды перебирались через овраг, используя одну веревку. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— На этом рубеже важную роль играет командная работа. Надо помогать друг другу фиксировать карабины, чтобы оперативно преодолеть участок, — отметила инженер-химик НИЦ АО «ТАИФ-НК» Гузалия Каюпова. — Но для меня лично самое трудное — бежать от одного этапа к другому. Расстояние между ними составляет около полутора километров. Я постоянно слышу, как стучит мое сердце.

Следом ТАИФовцев ждал «Двойной рубеж». Под ногами открылась пропасть, а над ней — две натянутые веревки. Нужно было встать на нижний трос и, крепко держась руками за верхний канат, приставным шагом передвигаться через овраг. Этап тестировал не только силу, но и спокойствие. Если начать паниковать и двигаться резко, трос раскачается и сбросит участника вниз. Для безопасности использовалось специальное страховочное оборудование.

Следом ТАИФовцев ждал «Двойной рубеж». Под ногами открылась пропасть, а над ней — две натянутые веревки. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Это очень непросто, — осторожно перебираясь по веревкам на ту сторону оврага, призналась лаборант химического анализа лаборатории НПЗ АО «ТАИФ-НК» Татьяна Ионова. — Но, несмотря на сложность задания, все прошли рубеж без штрафов.

Затем на очереди была «Тропа Ареса». Узкое бревно стало единственным путем над очередной бездной. Каждый участник понимал: нужна максимальная концентрация, чтобы не упасть вниз.

— Смотреть только вперед! Никаких сомнений! — раздался командный крик.

Далее команды отправились покорять «Высоту агогэ». Нужно было по канату подняться вверх по крутому склону. Подъем стал еще одной серьезной проверкой на физическую силу и мужество.

Далее команды отправились покорять «Высоту агогэ». Нужно было по канату подняться вверх по крутому склону. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Не менее захватывающим и в то же время изнуряющим стало испытание «Нити Ксеркса» — раскинувшаяся над оврагом большая «паутина». Необходимо было, не касаясь веревок и сохраняя целостность конструкции, пройти через ячейки вертикального лабиринта.

Переведя дыхание, команды отправились преодолевать рубеж «Спартанская нить» — это веревка, натянутая между деревьями на разных высотах. Участники крепко брались за трос, поворачивались спиной к склону, упирались ногами в землю и контролируемо спускались на дно оврага. У многих силы были на исходе, но ребята и не думали сдаваться.

У многих силы были на исходе, но ребята и не думали сдаваться. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Наша команда называется «Чак-чак Energy». Название отражает наши татарские корни и добавляет немного юмора. Мы регулярно участвуем в кроссах. Это инвестиция в наше тело, которое дает ресурсы и энергию для достижения других целей. Не знаю, что еще нас ждет впереди. Но мы готовы к любым вызовам! — призналась участница команды ООО «ТАИФ-СТ» Зульфия Идрисова.

Тайна литер раскрыта

А еще командам предстояло пронести тяжелое бревно на расстоянии 500 метров, ползком проползти «сети Ксеркса», пробежать дорожку из покрышек, а также по одному войти в тоннель и ползком пробиться к свету.

— Внутри не паниковать, дышать ровно, двигаться уверенно на четвереньках. Если ваш товарищ впереди, ждите его выхода, — проинструктировал участников ведущий.

После завершения последнего испытания в лесу капитаны вытряхивали из рюкзака литеры, а команда быстро составляла фразу из собранных букв.

— Ура, мы собрали! Получилось «В единстве — сила»! — не скрывая эмоций, крикнули участники команды «Дизель».

Капитан команды-лидера прошлых этапов «Бензоделы», начальник установки цеха №01 завода Бензинов АО «ТАИФ-НК» Альберт Валеев, признался, что ему тяжелее всего дается бег по жаре, а не переходы через овраги.

«Бензоделам» тяжелее всего дался бег по жаре. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Первые четыре испытания проходили на одной точке. Сначала бежали, затем преодолевали переправу, спускались и поднимались на веревке, соблюдая технику безопасности. После этого были и другие испытания, например ползти под сеткой. В принципе, это не показалось сложным. Бежать было тяжелее, чем проходить испытания. На них мы могли отдохнуть, — с улыбкой сказал Альберт Валеев.

Полевая жизнь

После того как участники справились с восьмикилометровым трудным маршрутом, их угостили вкусным обедом и предложили расслабиться в походной бане. Набравшись сил, команды отправились преодолевать второй этап. Усталость уступила место вдохновению: впереди их ждала «Стрела Артемиды»!

Усталость уступила место вдохновению: впереди их ждала «Стрела Артемиды». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Необходимо было выйти на огневой рубеж, взять лук и поразить цель. Это задание требовало как физической точности, так и огромной собранности. Следующий этап — «Гнев Ксеркса» — стал настоящим испытанием на хладнокровие и меткость. Участникам предстояло взвести арбалет, заложить болт и поразить цель. У каждого было три попытки, но допущенная ошибка означала, что вся команда отправляется на штрафной круг.

После напряженной стрельбы команды отправились разбивать лагерь. «Общий сбор!» — прозвучал командный клич. Участники умело разворачивали палатки в полевых условиях.

Следующий этап — «Гнев Ксеркса» — стал настоящим испытанием на хладнокровие и меткость. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Впечатления сильные, мощные! Организаторы подошли с креативом. Очень много препятствий было, которые с удовольствием проходили. Если кто скажет, что это было легко, это неправда. Это я на будущее говорю! — признался руководитель службы охраны труда АО «ТАИФ-НК», участник команды «Сотка» Ринат Курманов.

Завершение этапа обустройства лагеря плавно перешло к следующему испытанию — «Очаг ТАИФовца». Участники получили задание сложить костер и разжечь его так, чтобы пламя взметнулось вверх и пережгло контрольную нить. Времени было мало, а инструменты ограничены, поэтому каждое движение требовало точности и слаженности.

Завершение этапа обустройства лагеря плавно перешло к следующему испытанию — «Очаг ТАИФовца». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— С каждым этапом Спартакиады уровень нагрузки увеличивается и увеличивается. Четвертый этап удивил нагрузкой на выносливость. Восемь километров — в жару по пересеченной местности: бетонка, лес, поле, снова бетонка. При этом все десять человек должны идти вместе, независимо от уровня подготовки. Это значит, что командный дух должен быть сильнее физического. Но мы справились: первый этап прошли вторыми. Нас откинула на четвертое место задержка при разжигании костра. Видимо, слишком увлеклись процессом и потеряли контроль над временем, — рассказал начальник отдела контроля и анализа систем управления АО «ТАИФ» Айдар Гилемханов.

Таланты на сцене

После физических испытаний наступило время для творчества. Командам необходимо было сочинить короткий и ритмичный марш о своих приключениях и подготовить сценическую миниатюру. Участники показывали забавные сценки, читали стихи, пели песни и удивляли хореографическими способностями. Самых креативных отметили памятными подарками.

После физических испытаний наступило время для творчества. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Интересное сочетание состязаний на силу и выносливость, навыки выживания и творческую составляющую! Когда тебе и другим 110 участникам комфортно соревноваться и отдыхать, когда всего достаточно и ты ни в чем не нуждаешься — за этим стоит кропотливая работа организаторов, за что им отдельное огромное спасибо! — поделился впечатлениями после соревнований начальник отдела по энергетике и экологии АО «ТАИФ» Сергей Петрухин.

После творческого вечера пришло время подводить итоги. По результатам четвертого этапа «Спартакиады героев ГК ТАИФ» третье место заняла команда «КГПТО №2», вторыми стали «Бензоделы», лучшими стали представители «КГПТО №1».

Реклама АО «ТАИФ-НК». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Завершился вечер душевными посиделками у костра под любимые всеми аккорды гитары. Четвертый этап Спартакиады вновь доказал: для работников Группы ТАИФ нет ничего невозможного, если рядом есть настоящая команда друзей и единомышленников.