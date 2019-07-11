Глава Чувашии назначил врио министра природных ресурсов республики

В Чувашии назначен врио министра природных ресурсов и экологии республики, им стал Николай Косулин.

Соответствующее распоряжение подписано сегодня главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. «Возложить с 11 июля 2019 года временное исполнение обязанностей министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики на Косулина Николая Николаевича, заместителя министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики», — указано в распоряжении, размещенном на официальном портале органов власти Чувашии.

Ранее пост министра занимал Александр Ефремов, в отношении которого возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Напомним, ранее Верховный суд Чувашии отменил приговор экс-министру природных ресурсов республики Ивану Исаеву. Суд принял решение направить дело на новое рассмотрение в Ленинский райсуд Чебоксар.

