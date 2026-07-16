Москва, Подмосковье и Татарстан — лидеры среди субъектов России по строительству

«Реальное время» составило рейтинг регионов страны по объему выполненных работ в сфере стройки и вводу жилья

Фото: Артем Дергунов

Москва за первые пять месяцев 2026 года заняла первое место по объему выполненных работ в сфере строительства, а Подмосковье забрало первенство по вводу жилья. Татарстан тем временем оказался на втором и третьем местах по обоим показателям соответственно, но отличился по динамике роста упомянутых критериев. В аутсайдерах оказались Ненецкий автономный округ и еще парочка регионов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Москва — на первом месте по объему работ в строительстве, но на третьем — по вводу жилья

По итогам января — мая 2026 года в лидерах среди субъектов России по объему выполненных работ в сфере строительства — Москва (880,4 млрд рублей), Татарстан (273,2 млрд) и Московская область (236,1 млрд). В топ-5 регионов по этому показателю также попали Красноярский край (226 млрд) и Санкт-Петербург (217,1 млрд), следует из данных Росстата.

На 6—10-м местах топа расположились Свердловская (207,9 млрд) и Ленинградская (200,2 млрд) области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (169,7 млрд) и Ямало-Ненецкий автономный округ (157,1 млрд), а также Краснодарский край (133,7 млрд).

Всего же по России за пять месяцев текущего года выполнили строительных работ на 5,7 трлн рублей. По сравнению с тем же периодом 2025-го результат уменьшился на 7,4%.

Реальное время / realnoevremya.ru

При оценке данного критерия учитывались работы, выполненные организациями на основании договоров или контрактов, заключаемых с заказчиками. В стоимость этих работ включаются строительство новых объектов, капитальный и текущий ремонты, реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий и инженерных сооружений.

Тем временем по объему введенного жилья на первом месте в топе оказалась Московская область (3,5 млн кв. м). Относительно первого рейтинга регион поднялся на две строчки вверх. На втором месте — Москва (2,2 млн «квадратов»). Также опустился на одно место вниз и Татарстан (1,9 млн кв. м), замкнув тройку лидеров.

На 4—5-м местах расположились Свердловская и Ленинградская области (в обоих субъектах введено чуть более 1,7 млн кв. м жилья). Причем относительно первого рейтинга оба региона поднялись на одну позицию выше.

На 6-е место по вводу жилья попал Краснодарский край (1,4 млн), который поднялся аж на четыре позиции относительно первого показателя. Еще в десятке лидеров — Ростовская область (906,8 тыс.), Чеченская Республика (826,5 тыс.), Ставропольский край (786,2 тыс.) и Тюменская область (755,6 тыс.), которых, к слову, не было в предыдущем топе.

В целом в России за январь — май 2026 года ввели 34,9 млн «квадратов» жилья. Это на 21,7% меньше, чем за аналогичный период 2025-го.

Реальное время / realnoevremya.ru

Для справки: общая площадь жилых домов определяется как сумма площадей жилых и подсобных помещений квартир, а также площадей лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, рассчитываемых в домах квартирного и гостиничного типа, общежитиях и других строениях, предназначенных для проживания людей (домах для престарелых и инвалидов, спальных корпусах детских домов и школ-интернатов и др.).

К подсобным помещениям относятся: кухни, передние, внутриквартирные коридоры, ванные или душевые, туалеты, кладовые или хозяйственные встроенные шкафы. В домах-интернатах для престарелых и инвалидов, ветеранов, специальных домах для одиноких престарелых, детских домах, школах-интернатах к подсобным помещениям также приравнивают места культурно-бытового назначения и медицинского обслуживания.

В общую площадь жилых домов не входит площадь вестибюлей, тамбуров, лестничных площадок, общих коридоров, а также площадь в жилых домах, предназначенная для встроенно-пристроенных нежилых помещений.

Татарстан отличился по динамике объема работ и вводу жилья, но незначительно

Отдельно стоит упомянуть, что Татарстан оказался среди 22 регионов России, где зафиксирован рост по объему выполненных работ в сфере строительства в январе — мае 2026-го, а именно на 1,1% относительно того же периода прошлого года.

Однако среди регионов, где наблюдается рост этого показателя, у Татарстана самая скромная динамика. Для сравнения: в тройке лидеров оказались Чукотский автономный округ (объем выполненных работ увеличился в 2,9 раза), Республика Бурятия (+95,8%) и Мурманская область (+59,4%).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также Татарстан оказался среди 18 регионов, где за год зафиксирован рост объема ввода жилья. Однако тут республика на 17-м месте (+1,7% за год). Более скромный результат — только у Москвы (+0,5% за год). Для сравнения: в тройку лидеров здесь вошли Чукотка (рост в 6,2 раза за год), Чеченская Республика (+46,7%) и Севастополь (+44,2%).

Ненецкий автономный округ — в аутсайдерах по обоим показателям

Самые последние места в рейтинге по объему выполненных работ в строительстве заняли Республика Калмыкия (85-е место, 2,7 млрд), Ненецкий автономный округ (84-е место, 3,1 млрд) и Карачаево-Черкесская Республика (83-е место, 3,8 млрд). Также недалеко ушли Ингушетия (82-е место, 5,6 млрд) и Костромская область (81-е место, 5,7 млрд).

В десятку аутсайдеров попали Республика Тыва (80-е место, 6,2 млрд), Республика Марий Эл и Республика Мордовия (79-е и 78-е места, по 7,5 млрд рублей), Псковская (77-е место, 7,8 млрд рублей) и Магаданская (76-место, 8 млрд рублей) области.

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом с точки зрения объема ввода жилья Ненецкий автономный округ вновь оказался среди аутсайдеров, причем снова на 84-м месте с результатом 7,3 тыс. кв. м. В остальном рейтинг сильно меняется относительно первого топа. Так, на 85-м месте — Магаданская область (4,2 тыс. кв. м), на 83-м — Еврейская автономная область (11,8 тыс. кв. м), на 82-м — Чукотка (12 тыс. кв. м), а на 81-м — Камчатка (31 тыс. кв. м).

80-е место за Республикой Калмыкия (32,1 тыс. кв. м), 79-е место — за Мурманской областью (41,5 тыс. кв. м). Топ-10 замыкают Тыва (65 тыс. кв. м), Мордовия (73,4 тыс. кв. м) и Ямало-Ненецкий автономный округ (89,4 тыс. кв. м).



Реальное время / realnoevremya.ru