Архив хрупких вещей

Катерина Конюхова и арт-группа «Замороженная конина» показали в ГМИИ РТ «Искажение памяти» и рассказали об арт-рынке Казани

Фото: Сергей Козлов

В Галерее современного искусства открылась выставка «Искажение памяти: Размеры варьируются» — совместный проект Катерины Конюховой и арт-группы «Замороженная конина». Экспозиция объединила живопись, керамику, видео-арт и инсталляции, но все работы здесь связаны одной темой. Художницы исследуют память как процесс постоянных изменений. Одни воспоминания стираются, другие приобретают новые детали, третьи начинают жить собственной жизнью. О том, что представлено на выставке, а также об арт-рынке Казани — в материале Екатерины Петровой для «Реального времени».

Коряги, мыло и ложные воспоминания

История этой выставки началась несколько лет назад, когда в живописи Катерины Конюховой появились формы, которых раньше почти не было. Строгая геометрия постепенно уступила место биоморфным образам. Художница заметила, что эти изменения перекликаются с пластикой работ Насти Мороз. Так возник цикл «Биоморфный натюрморт», который со временем вырос в полноценный выставочный проект.

— Я рисовала привычные предметы со стола, но в них начали появляться пятна, похожие на повреждения старой фотографии или пленки. Ты понимаешь, что изображено, но изображение уже искажается. Мне показалось, что память работает точно так же. Мы уверены, что помним какие-то вещи из детства, а потом выясняется, что, например, квартира была меньше, парк — совсем другим, а сами события выглядели иначе. В работах предметы постепенно меняются до такой степени, что начинают существовать уже по собственным законам, — рассказывает Катерина Конюхова.

Диптих «Большая мутация», Катерина Конюхова. Холст, масло. 2026. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Для Насти Мороз тема памяти оказалась связана с семейной историей. Центральное место в экспозиции занимает инсталляция «Система наследия», где художница объединила собственные керамические объекты с деревянными находками своего отца Константина Морозова. Много лет он собирал в лесах коряги, корни и наросты, не превращая их в узнаваемые фигуры. Вместо этого он предлагал детям самим искать в них образы.

— Все эти отверстия и трещины в моей керамике появились не случайно. Они выросли из вещей, которые окружали с детства. Сейчас папа постепенно теряет память и уже не помнит многие истории, связанные с этими объектами. Иногда я спрашиваю его о прошлом и начинаю сомневаться: а действительно ли все происходило именно так, как помню я, — говорит Настя Мороз.

Тема утраты и сохранения проходит через всю экспозицию. В серии «Воздушные пузыри» Катерина Конюхова обращается к форме плавательного пузыря рыбы. Художницу заинтересовал орган, который даже после смерти сохраняет воздух внутри и словно продолжает удерживать тело на плаву. Эти работы продолжают линию «Биоморфного натюрморта»: реальные объекты здесь почти растворяются, уступая место самостоятельным органическим формам.

Серия объектов «Система наследия», Настя Мороз и Константин Морозов. Каменная масса, глазурь, стекло, дерево (1991—2026). Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Инсталляция «Осторожность» состоит из прозрачных мыльных объектов, внутри которых скрыты керамические изображения ядовитых растений — белладонны, борщевика и других видов, знакомых нескольким поколениям жителей средней полосы. Художницы рассматривают эту работу как размышление о знаниях, которые раньше передавались внутри семьи из поколения в поколение, а сегодня все чаще заменяются поиском в интернете. Мыло здесь играет важную роль: со временем оно может раствориться, как и сама память о подобных практиках.

Еще одна важная инсталляция — «Метанойя». На символическом столе-пьедестале расположились фигуры из необожженной глины, напоминающие существ, сошедших с картин Конюховой. Художницы специально отказались от обжига. Во время выставки глина высыхает, становится все более хрупкой, а после завершения проекта авторы собираются вернуть ее в воду. Материал растворится, и из него можно будет создать новую работу. Рядом трансляция видео-арта «Синтез распада», созданного совместно с продюсерским центром документалистики Gorizont films, где этот процесс уже происходит на экране.

Экспозицию завершает «Кристальный натюрморт», ранее работу уже показывали на выставке «Наследники: от классиков XIX века до классиков XXI века» в Присутственных местах. Куратором выступил французский коллекционер Пьер-Кристиан Броше. На своей же выставке художницы не случайно разместили «Кристальный натюрморт» в финале маршрута. Это самая эфемерная работа экспозиции и одновременно итог всего проекта. Здесь память предстает как хрупкая конструкция из сахара, которая может измениться или исчезнуть в любой момент. Большинство объектов на выставке существуют временно: они трескаются, растворяются, разрушаются или меняют форму прямо во время показа.

Кто покупает современное искусство в Казани

Пять лет назад Катерина Конюхова и Настя Мороз уже работали в Галерее современного искусства РТ, но тогда их объединяла только площадка. Выставка «Молчание», которая проходила в то время, оставалась персональным проектом Конюховой. Ее геометрические абстракции соседствовали с самостоятельной керамической серией Мороз. Художницы еще не воспринимали себя как единое авторское объединение.

Серия «Мутация малая», Катерина Конюхова. Холст, масло, карандаш (2026). Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Следующий совместный проект изменил ситуацию. После «Молчания» художниц пригласили сделать выставку «Точка отсчета» в «Меге», где они одновременно выступили кураторами и авторами масштабных инсталляций. Именно тогда родилась арт-группа «Замороженная конина».

— Мы поняли, что одинаково мыслим концепциями и наши высказывания очень хорошо переплетаются. Работа в арт-группе позволила мне выйти за пределы собственного медиума. Настя вообще не боится экспериментировать с материалами, поэтому вместе мы можем сделать гораздо больше и точнее сформулировать художественное высказывание, — говорит Катерина Конюхова.

Со временем внутри группы сложилось естественное распределение ролей. Конюхова чаще работает с концепцией выставки, текстами и архитектурой экспозиции, Мороз отвечает за коммуникацию и поиск нестандартных решений. При этом ключевые идеи художницы всегда обсуждают вместе.

— Мы называем этот процесс методом пинг-понга: наши идеи дополняют друг друга. Но бывает, что сначала мне не нравится идея Насти, а ей — моя. Но мы никогда не идем на компромисс. Мы продолжаем обсуждать проект до того момента, пока обе не почувствуем, что нашли решение, которое полностью устраивает каждую, — рассказывает Конюхова.

Инсталляция « Метанойя», арт-группа «Замороженная конина». Глина (2026). Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Совместная работа помогает художницам расширять круг проектов, но не избавляет от обычных для современного искусства финансовых вопросов. Продажа произведений остается лишь одной из частей дохода. Катерина Конюхова говорит, что работы покупают коллекционеры, однако такие продажи происходят нечасто. Арт-группа участвует в опен-коллах с гонорарами, работает кураторами выставок и лабораторий, читает лекции, консультирует молодых художников и ведет образовательные проекты. Размер выплат зависит от масштаба проекта: небольшая галерея может предложить около 15 тысяч рублей, кураторская работа — от нескольких десятков тысяч, а крупные конкурсы или проекты в сфере паблик-арта предполагают значительно более высокие суммы — 100, 300 и даже 500 тыс. рублей.

Коллекционеров у художниц пока немного, и большинство из них живет в Казани, но есть и из Германии. По словам Конюховой, решение о покупке чаще рождается не сразу.

— Обычно человек сначала знакомится с художником, приходит на выставки, начинает понимать, что именно он делает и почему. Только потом возникает желание приобрести работу. Мне кажется, покупают не только произведение, но и историю автора, его высказывание, — отмечает она.

Сегодня работы Катерины Конюховой представлены сразу в нескольких казанских галереях, а также на отдельных московских онлайн-площадках. Комиссия галереи — часть общей экономики современного искусства. Обычно она составляет половину от стоимости работы. Кстати, цены в галереях не сильно отличаются от цен, которые выставляют художники напрямую. Конюхова считает такую модель закономерной для местного рынка. По ее словам, галереи не только продают произведения, но и организовывают выставки, занимаются продвижением художников, ведут сайты, общаются с посетителями и постепенно формируют рынок.

Артем Силкин, Катерина Конюхова и Дина Ахметова. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

За последние двенадцать лет, говорит Катерина Конюхова, Казань заметно изменилась в сфере искусства. Появились новые выставочные пространства, галереи, образовательные проекты и профессиональное сообщество. Художницы тоже участвуют в этой работе: записывают подкасты, проводят экскурсии, объясняют сложные художественные идеи простым языком и стараются сделать современное искусство понятнее для новой аудитории.

— Многие уверены, что современное искусство обязательно стоит очень дорого и существует только для узкого круга людей. На самом деле это не так. В казанских галереях можно купить хорошую графику за несколько тысяч рублей. Нам важно показать, что современное искусство доступно, а местных художников стоит приглашать не только на выставки, но и в архитектурные и дизайнерские проекты. Так постепенно и формируется рынок, — говорит Катерина Конюхова.

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».



1 / 20 Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов