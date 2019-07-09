«Автодор» назвал основных инвесторов платной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, заявил, что различные финансовые институты «очень активно» изучают вариант участия в проекте скоростной автомобильной дороги Европа — Западный Китай (ЕЗК), куда входит строительство платной дороги «Москва — Нижний Новгород — Казань» протяженностью 729 км и стоимостью 550 млрд рублей.

Из этой суммы 330 млрд рублей является грантом государства, а еще 220 млрд рублей должны быть привлечены из внебюджетных источников. Эта сумма сопоставима с той, которую «Автодор» привлек у частных инвесторов на свои проекты за последние 10 лет, пишет РБК.



Из российских инвесторов интерес к проекту «Автодора» проявили ВТБ, Газпромбанк, а также УК «Лидер» и ВЭБ.РФ, которые интересовались участием в строительстве частной дороги «Меридиан». Однако Петушенко отметил, что компания не потянет сразу два проекта.

Ранее стало известно, что в конце июля правительство сделает выбор из двух вариантов реализации транспортного коридора Европа — Западный Китай. Это строительство новой автотрассы Москва — Казань или реконструкция существующей дороги М-7.