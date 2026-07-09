«Жена без мужа — тростинка»

Семья работника АО «ТАИФ-НК» Павла Беляева удостоена медали «За любовь и верность»

Фото: Управление ЗАГС НМР

В День семьи, любви и верности в парке «Семья» состоялся яркий и красочный фестиваль «Город счастливых семей». На площадке амфитеатра прошла торжественная церемония вручения всероссийской награды — медали «За любовь и верность» супружеским парам — победителям конкурса «Семья — гордость Нижнекамска». Много теплых слов прозвучало в адрес многодетных семьей и молодоженов, которые связали себя узами брака на глазах сотен свидетелей.

Крепкие семьи, счастливые дети

Мероприятие открыл камерный оркестр «Мелодии любви». На площадках парка были организованы мастер-классы, конкурсы, аквагрим, детский пленэр «Ромашковая акварель», литературная зона и подвижные игры для детей. Каждый желающий смог сплести венок из полевых цветов.

Главным событием праздника стало вручение награды «За любовь и верность» супружеским парам, победителям конкурса «Семья — гордость Нижнекамска». Поздравить нижнекамцев с Днем семьи, любви и верности приехала заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

Главным событием праздника стало вручение награды «За любовь и верность» победителям конкурса «Семья — гордость Нижнекамска». взято с сайта e-nkama.ru

— Рада поприветствовать вас от имени мэра Нижнекамска Радмира Беляева. То, что мы собираемся в сердце города, в парке «Семья», очень символично, ведь здесь мы отмечаем один из главных государственных праздников, посвященный самому важному в жизни каждого человека — семье. Шестьдесят лет Нижнекамск строился этой большой семьей. Согласитесь, что сегодня мы живем в одном из самых замечательных, красивых и комфортных городов республики, а может быть, и всей России. И все это благодаря вашему труду, дорогие нижнекамцы. Отдельно хочу поблагодарить первостроителей, промышленников и всех работников социальной сферы, — обратилась к присутствующим Марина Камелина.

Павел и Ольга Беляевы

Медалью «За любовь и верность» была удостоена и семья Беляевых. Глава семьи Павел Юрьевич трудится слесарем по ремонту технологических установок на нефтеперерабатывающем заводе АО «ТАИФ-НК» и имеет почетное звание «Ветеран труда». Ольга Валерьевна, хранительница семейного очага, наполняет дом мудростью и теплотой. За достойное воспитание детей награждена медалью «Ана даны — Материнская слава».

Медалью «За любовь и верность» была удостоена семья Беляевых. взято с сайта e-nkama.ru

— Для меня любовь — это сплоченность семьи. Это когда муж понимает жену — и вы становитесь едины, вместе преодолевая все трудности, — рассказала Ольга.

— А для меня любовь — честные, чистые отношения, — добавил Павел.

В любви и согласии Беляевы живут 37 лет. Познакомились они в 1988 году на дискотеке. Признаются, это была любовь с первого взгляда. Долго тянуть со свадьбой не стали — расписались спустя год. Сегодня их большая и дружная семья насчитывает 17 человек: семеро детей — три мальчика и четыре девочки, из них две близняшки, и пять внуков. Скоро Беляевых станет еще больше.

— Наши старшие дети — сыновья Илья и Иван, у каждого по двое детей. Дочка Катя замужем, ее муж сейчас на СВО. Она ждет второго ребенка, а мы — шестого внука. Потом идут две девочки-двойняшки. Они пока не замужем: одна живет в Челнах, другая в Казани, обе занимаются любимыми делами. Дарья работает с нашим папой на одном предприятии, а младший сын Павел учится, ему еще нет восемнадцати, — рассказала о своей большой семье Ольга.

Фундамент благополучия семьи

По мнению Павла Юрьевича, именно работа в АО «ТАИФ-НК» помогла поставить детей на ноги и обеспечить им светлое будущее.

Работа в АО «ТАИФ-НК» помогла поставить детей на ноги и обеспечить им светлое будущее, уверен глава семейства. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

— Стабильная работа и доход критически важны для содержания семьи. На протяжении всех этих лет нас поддерживает руководство предприятия: когда обращаюсь с просьбами, всегда получаю положительные ответы. Моя дочь Дарья тоже связала свою жизнь с «ТАИФ-НК». Это был ее выбор. Начала она путь кладовщиком, а сейчас уже работает инженером по дорожному движению. Такое признание, как победа в конкурсе, — это действительно весомое достижение для нас, — поделился радостью глава семьи.

Дарья также рассказала о своих родителях, говорит, они самые чуткие и заботливые в мире.

— Расти в многодетной семье — это всегда интересно. Никогда не скучно, потому что всегда есть с кем поговорить и погулять. Зачем искать друзей на стороне, когда они всегда рядом с тобой в семье? Мы дружны, можем помочь друг другу, у нас есть взаимодействие, и это, безусловно, заслуга наших родителей, — уверена Дарья.

«Муж — камень и поддержка»

Как отметили организаторы праздника, примеры таких семей, как Беляевы, вдохновляют молодое поколение строить свои крепкие и счастливые семьи, основываясь на уважении, любви и взаимопомощи.

— Быть мамой семерых детей — это одновременно и весело, и сложно. В любой семье возникают трудности, но мы со всем справляемся. Ведь наша семья дружная и сплоченная. В свободное время я провожу время с внуками и помогаю детям. У нас есть дача, где мы собираемся, обсуждаем жизнь и поддерживаем друг друга, — рассказала Ольга.

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Она также призвала молодежь не бояться создавать семьи и рожать много детей.

— Тем, кто раздумывает о втором или третьем ребенке, я бы сказала, что это определенно стоит того. Один ребенок может стать эгоистом, а братья и сестры поддерживают друг друга. Этот праздник, День Петра и Февронии, имеет для нас особое значение. Мы стремимся прививать детям уважение к традициям, чтобы они посещали храм и уважали святых, веря, что они слышат нас, — рассказала Ольга, отметив также главный компонент семейного счастья: — Жена без мужа — тростинка, муж — камень и поддержка во всем.