Казань возглавила рейтинг по падению цен на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры

«Двушки» подешевели на 3,4%, до 14,4 млн рублей

Фото: Артем Дергунов

Казань оказалась в лидерах среди городов-миллионников по снижению цен на новые квартиры в июне 2026 года. Это следует из данных аналитиков «Яндекса», которые приводит «Газета.Ru».

— Казань стала лидером среди российских городов-миллионников по снижению цен на новые двухкомнатные квартиры в июне (-3,4% по сравнению с маем, до 14,4 млн рублей в среднем), — передает «Газета.Ru» данные «Яндекса».

Стоимость трехкомнатных квартир уменьшилась на 3,1%, до 18,3 млн рублей. В сегменте однокомнатных квартир лидером по падению цен стал Воронеж (-2%, до 5,8 млн), за ним следуют Санкт-Петербург (-1,9%, до 11 млн), Казань (-1,4%, до 11 млн), Волгоград (-1,4%, до 4,7 млн) и Екатеринбург (-0,8%, до 7 млн).

В среднем по всем городам-миллионникам в июне цена однокомнатной квартиры составила 8,1 млн рублей (снижение на 0,5% за месяц), двухкомнатной — 11,5 млн рублей (снижение на 0,1%), трехкомнатной — 15,1 млн рублей (снижение на 0,6%).

Ранее сообщалось, что комнаты в Казани подешевели на 1,3% за первое полугодие.



Вадим Вахрушев