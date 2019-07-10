В Уфе задержали мужа беглой кассирши Луизы Хайруллиной

В аэропорту Уфы задержали супруга кассира из Салавата Луизы Хайруллиной, подозреваемой в краже более 20 млн рублей, — Марата Хайруллина. Об этом «Реальному времени» сообщил источник.

В столицу Башкирии он прилетел из Москвы, где давал интервью программе «Пусть говорят» на Первом канале. Там он подтвердил информацию, обнародованную в Сети, о том, что начал играть на спортивных тотализаторах, в результате чего загнал семью в долги. А деньги из сейфа банка похищались его супругой в течение двух лет.

Напомним, кассир одного из салаватских отделений «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина пропала в конце мая. Сразу после этого в банке обнаружилась недостача более чем на 20 млн рублей. Выяснилось, что сотрудница похитила деньги и сбежала вместе со своей семьей.



Позже оперативники задержали Хайруллину и ее семью. Они прятались на съемной квартире в Казани.