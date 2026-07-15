Расходы на программу гражданского согласия в Казани вырастут на 17 млн рублей

В начале года, согласно февральской редакции документа, на ее реализацию планировалось направить 3,72 млн рублей из городского бюджета

Фото: Динар Фатыхов

В Казани внесут изменения в муниципальную программу по укреплению гражданского согласия на 2024—2030 годы. Соответствующее постановление проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно новой редакции, будет значительно увеличен объем финансирования программы в 2026 году. Если в начале года, согласно февральской редакции документа, на ее реализацию планировалось направить 3,72 млн рублей из городского бюджета, то теперь сумма выросла до 21,275 млн рублей. Общий объем финансирования программы вырастет с 79,2 млн до 96,8 млн рублей.

Программа реализуется за счет средств бюджета Казани, а также республиканского бюджета (только в 2024 году) — республика выделила на эти цели 9,5 млн рублей.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Документ предусматривает развитие межнационального и межконфессионального согласия, сохранение языков и культур народов Татарстана, поддержку национальных традиций и укрепление общероссийской гражданской идентичности.

В рамках программы в Казани продолжат проводить уроки дружбы и согласия, конкурсы и олимпиады на татарском и русском языках, мероприятия по изучению религиозных культур, а также фестивали и выступления национальных творческих коллективов.



Наталья Жирнова