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Путин назвал семейную ипотеку самым надежным инструментом поддержки строительства

16:20, 16.07.2026

Доля просрочки по семейной ипотеке составляет менее 1%

Путин назвал семейную ипотеку самым надежным инструментом поддержки строительства
Фото: скриншот трансляции kremlin.ru

На встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным президент РФ Владимир Путин назвал программу семейной ипотеки под 6% самым надежным инструментом поддержки строительной отрасли.

— Там доля просрочки — процент где-то, не больше, — передает его слова сайт Кремля.

Ранее сообщалось, что строительная отрасль со смежными секторами дает более 20% ВВП страны.

Вадим Вахрушев

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