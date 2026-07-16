Путин назвал семейную ипотеку самым надежным инструментом поддержки строительства
Доля просрочки по семейной ипотеке составляет менее 1%
На встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным президент РФ Владимир Путин назвал программу семейной ипотеки под 6% самым надежным инструментом поддержки строительной отрасли.
— Там доля просрочки — процент где-то, не больше, — передает его слова сайт Кремля.
Ранее сообщалось, что строительная отрасль со смежными секторами дает более 20% ВВП страны.
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