Отдых на курортах Черного моря России с выездом из Казани подешевел почти на 10% за год

В стоимость аналитики включили проживание и питание

Фото: Арсений Фавстрицкий

Отдых на курортах Черноморского побережья России с выездом из Казани обойдется в среднем в 53,5 тыс. рублей по итогам июня 2026 года. Причем относительно аналогичного месяца 2025-го ценник снизился на 9,87% (было 59,4 тыс. рублей), следует из данных Росстата.

Отметим, что эксперты Росстата собирают и анализируют цены, которые типичны для организованного или самостоятельного отдыха на российских курортах (Сочи, Анапа, Геленджик и другие). На основе полученных данных аналитики рассчитывают средний чек.

Обычно под полученной суммой понимают комплекс услуг: проживание в коллективных средствах размещения (гостиницы, санатории, базы отдыха), питание, иногда транспорт до курорта и обратно. При этом сотрудники не разбирают, как именно турист организовал поездку (купил готовый тур или собрал все сам), — просто фиксируют среднюю цену такой «типовой» поездки.

Ранее сообщалось, что в Анапе открыли 72 пляжа для отдыха в новом сезоне.

Никита Егоров