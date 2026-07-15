Новак: внутренний рынок РФ обеспечен дизелем после запрета на экспорт

Топливо для доставки продуктов в торговые сети поставят в приоритетном порядке, чтобы избежать роста цен

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что внутренний рынок России наполняется дизельным топливом после полного запрета на его экспорт, введенного правительством на прошлой неделе. По его словам, все необходимые объемы будут поставлены в регионы для обеспечения уборочных работ сельхозпроизводителей.

— Внутренний рынок дизельным топливом наполняется, обеспечен, и будут все необходимые объемы поставлены в регионы для того, чтобы обеспечить уборочные работы сельхозтоваропроизводителей, — передает его слова ИС «Вести».

Даны поручения по поставкам дизеля на конкретные нефтебазы и для крупных агрохолдингов, а также для других сельхозтоваропроизводителей. Кроме того, власти и бизнес работают над обеспечением топливом в приоритетном порядке автотранспорта торговых сетей.

— Это тоже очень важно для того, чтобы и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в цену это не ложилось, — добавил Новак.

Все меры реализуются в координации с Минсельхозом и Минэнерго. Ожидается, что поставки будут выполнены в полном объеме в ближайшее время.

Ранее в Штабе по топливу обсудили приоритетные поставки для транспорта, обеспечивающего перевозку продуктов питания для коммерческих сетей.

Вадим Вахрушев