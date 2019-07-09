«Кластер» — это «класть в карман»? Что сулит Башкирии промобъединение с соседними регионами

В Свердловской, Челябинской областях и Башкортостане планируется создание предприятий по производству и переработке высокочистых кварцевых концентратов

Фото: све.рф

Уфа, Челябинск и Екатеринбург подписали накануне соглашение о создании Уральского промышленного кластера. Новость об этом стремительно разлетелась с пометкой «срочно» по соцсетям и телеграм-каналам. Как выяснило «Реальное время», регионы объединят ресурсы и технологии для выпуска продукции с использованием высокочистых кварцевых концентратов и производства композитных материалов. У объединения якобы уже есть портфель заказов от «Русала» Олега Дерипаски. Но слово «кластер» имеет свою специфику в Башкортостане, где множество заявленных предшественником Радия Хабирова отраслевых объединений так и остались на устах или бумаге.

Наше сырье, их технологии

Накануне на площадке выставки «Иннопром–2019» власти Башкирии, Свердловской и Челябинской областей подписали соглашение о создании Уральского промышленного кластера (УПК). Как пояснил свердловский губернатор Евгений Куйвашев, это «позволит комплексно подойти к решению вопросов в сфере производства композитных материалов и продукции с использованием высокочистых кварцевых концентратов». Причем стороны надеются, что создание такого кластера позволит внедрить импортозамещающую продукцию и вывести ее на внешние рынки.

Кроме главы Свердловской области, свою подпись поставили врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, и. о. премьер-министра Башкирии Раиф Абдрахимов и глава управляющей компании Уральского промышленного кластера Андрей Усанин. В составе делегации из Уфы, помимо Абдрахимова, в форуме принимают участие министр промышленности и инновационной политики РБ Алексей Карпухин, главы администраций Туймазинского и Благовещенского районов, руководство Фонда развития промышленности республики, Торгово-промышленной палаты РБ, представители бизнеса.

Президент Торгово-промышленной палаты Башкортостана Тимур Хакимов прокомментировал «Реальному времени» подробности «соглашения о создании Уральского промышленного кластера в области добычи и переработки кварцевого сырья, его дальнейшего глубокого передела, выпуска высокотехнологичной продукции с использованием высокочистых кварцевых концентратов и производства композитных материалов». По его словам, в реализации соглашения примут участие порядка 10—12 предприятий, в том числе и несколько башкирских.

— Основная идея данного кластера — производить продукцию европейского качества для предприятий — гигантов мирового значения. В данном случае — это российская алюминиевая компания «Русал», — пояснил Хакимов. — У нас уже есть портфель заказов от этого предприятия. Поэтому возникла идея скооперироваться с двумя крупнейшими соседними регионами. У нас в Белорецком районе имеется необходимое сырье (кварцевый песок), у них — технологии. В планах по кластеру: строительство завода на территории нашей республики.



«Основная идея данного кластера — производить продукцию европейского качества для предприятий — гигантов мирового значения. В данном случае — это российская алюминиевая компания «Русал», — пояснил Тимур Хакимов. Фото bashinform.ru

Сырьевая база для «Русала»

Как рассказал «Реальному времени» один из подписантов соглашения — директор Управляющей компании Уральского промышленного кластера Андрей Усанин, якорными участниками проекта являются три компании: две из Челябинской области (Кыштымский ГОК и ООО «Русский кварц» из Кыштыма) и одна из Башкирии (ООО «Юрал Минералс» из Уфы). Последняя выпускает продукцию для предприятий глиноземного производства ОК «Русал», расположенных в Свердловской области, в Ачинске (Красноярский край) и на... Ямайке. Также ее продукция идет для горно-обогатительных производств таких холдингов, как «Евраз», «Норникель» и т. д.

Резидентом кластера является ООО «Русал Кремний Урал», которое специализируется на производстве металлургического кремния. К слову, эта компания зарегистрирована в 1999 году в Каменск-Уральском. И ее владельцем является кипрская «Юнайтед компани Русал силикон лимитед».

— Дело в том, что перед «Русалом» остро встала проблема расширения сырьевой базы для производства металлургического и рафинированного кремния, которые производят предприятия компании в Свердловской и Иркутской областях, — поясняет Усанин. — И по техническому заданию холдинга в настоящее время мы совместно с кыштымскими партнерами начали поисково-разведочные работы по определению местонахождения кварцитов в Челябинской области и в Башкортостане. Это наш первый совместный кластерный проект. Когда закончатся геологоразведочные работы, предполагается строительство рудника, горно-обогатительного производства и сортировочно-транспортного узла в Белорецком районе Республики Башкортостан.

Кроме того, на базе уже имеющихся технологий в Свердловской, Челябинской областях и Башкортостане планируется создание предприятий по производству высокочистых кварцевых концентратов и дальнейшей их переработки. Эта продукция используется, например, в производстве силовой микроэлектроники, высокопрозрачных стекол для авиационной техники, для солнечных батарей и так далее.

Резидентом кластера является ООО «Русал Кремний Урал», которое специализируется на производстве металлургического кремния. Фото ku.life

Сейчас готовится пакет документов для Минпромторга РФ, чтобы провести проверки на соответствие и получить субсидии на компенсацию части затрат на реализацию совместных проектов.

Причем первое соглашение о создании Уральского промышленного кластера, по сообщению Усанина, было подписано еще 12 марта. Согласно сервису «СПАРК-Интефакс», 18 марта 2019 года в городе Новоуральске Свердловской области была зарегистрирована Ассоциация «Уральский промышленный кластер» (УПК) как объединение юридических лиц. И основным видом деятельности значится «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук». Президентом назначен Елистратов Олег Владимирович. Совладельцами являются АО «Уральский электрохимический комбинат» и Научно-производственное объединение «Центротех». Обе компании «прописаны» по одному адресу в Новоуральске. И УЭХК некоторое время владела половиной собственности второй компании.

Что касается уфимского ООО «Юрал Минералс», компания была создана в 2016 году. Занимается производством резиновых изделий. Гендиректором значится Андрей Гладышев, бенефициаром — Азат Муфазалов, владеющий 60% фирмы. Остальные 40% значатся за Анной Ермолаевой.

Брать не числом, а качеством

Как отметил в беседе с корреспондентом «Реального времени» экономист Константин Кузьминых, Башкирия, Свердловская и Челябинская области — три промышленно развитых региона, которые в чем-то имеют сходство.

— Давно назрела необходимость в подобных соглашениях и с другими регионами на взаимовыгодных условиях. Главное, чтоб они работали на благо бизнеса и региона. Чем будет больше договоров, тем станет проще работать. Сфера региональных договоров, связывающая нашу большую страну, требует развития — это одна из начальных стадий выхода на межрегиональный уровень взаимоотношений. Не обязательно ограничиваться в договорных отношениях определенными сферами, эти отношения надо развивать шире и глубже, — считает он.

По мнению эксперта, важно, чтоб эти соглашения не оставались лишь на бумаге, а работали и приносили реальные социально-экономические результаты, чтобы был положительный эффект для республики и регионов-партнеров.



— Надеюсь, политика межрегионального и межгосударственного сотрудничества будет направлена не на количество договоров, а на качество договорных отношений и крепкое долговременное взаимовыгодное сотрудничество, — резюмирует Кузьминых.

УПК — новый вызов

Добавим, что для Башкирии понятие «кластер» стало притчей во языцех. Когда республикой руководил Рустэм Хамитов, это слово звучало из его уст довольно часто. Подписывались инвестиционные соглашения, делались оптимистичные заявления. Так, он неоднократно объявлял о создании в Башкортостане (или вместе с другими регионами) вертолетного, животноводческого (мясомолочного), IT (или радиоэлектронного), спортивного, нефтегазохимического, нескольких туристических и многих других кластеров.

После пропажи денег на проект сверхлегкого соосного вертолета («Роторфлай»), который презентовали Путину, в соцсетях стали шутить, что «кластер» происходит от словосочетания «класть в карман». Фото clubrotor.ru

Реализованы были далеко не все из них и не в полной мере. А после пропажи денег на проект сверхлегкого соосного вертолета («Роторфлай»), который презентовали Путину, в соцсетях стали шутить, что «кластер» происходит от словосочетания «класть в карман».

Поэтому для врио главы Башкирии Радия Хабирова УПК — своеобразный вызов. Однако следует обратить внимание на то, что сам руководитель республики, в отличие от уральских коллег, подпись под соглашением не ставил, а направил на «Иннопром» своего вице-премьера. И если дело выгорит, то окружение Хабирова воспользуется этим для создания положительного имиджа своего шефа. А в случае провала проекта «башлык» оставляет себе пространство для маневра.