Муж Луизы Хайруллиной попросил в долг у россиян в программе Малахова

Фото: скриншот видео

Супруг кассира из Салавата Луизы Хайруллиной, подозреваемой в краже более 20 млн рублей, Марат Хайруллин озвучил просьбу дать в долг у россиян для возмещения ущерба банку. Заявление было сделано в эфире телеканала «Россия 1», в передаче Андрея Малахова.



Хайруллин предложил неравнодушным гражданам перевести любую сумму на счет Сбербанка своей жены. Карта в настоящее время находится у ее адвоката, который намерен получить доверенность от подозреваемой.

Денежные средства будут переданы в «Россельхозбанк» после фактического установления обстоятельств дела, сообщает общественник Азамат Галин, создавший в социальных сетях группу поддержки Луизы Хайруллиной.

Отмечается, если следствием будет установлено, что деньги были похищены и находятся в тайниках, то все поступившие средства возвратят благотворителям.

В настоящее время на счет денег не поступало. Сроки выхода программы в эфир с Хайруллиным на канале не уточняются.

Напомним, кассир одного из салаватских отделений «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина пропала в конце мая. Сразу после этого в банке обнаружилась недостача более чем на 20 млн рублей. Выяснилось, что сотрудница похитила деньги и сбежала вместе со своей семьей.

Позже сотрудники правопорядка задержали Хайруллину и ее семью. Они прятались на съемной квартире в Казани. Супруг Хайруллиной признался, что снимал пять квартир без документов. Подозреваемую доставили в Уфу.