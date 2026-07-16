Открытие трассы М-12 «Восток» до Тюмени запланировано на декабрь 2026 года

Работы идут по графику

Фото: предоставлено ГК ASG

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что открытие трассы М-12 «Восток» до Тюмени запланировано на декабрь 2026 года. По его словам, работы идут по графику и все шансы завершить проект в срок есть.

— По дорожному строительству мы очень неплохо идем. Несмотря на то, что в этом году у нас пришла поздняя весна, мы где-то месяц в разных регионах потеряли сроки, но мы все темпы нагнали. То есть все планово идет — и по ремонту, и по новому строительству, — передает слова Хуснуллина сайт Кремля.

Хуснуллин также доложил, что в 2026 году ведется расширение трассы М-3 «Украина» до шести полос, а также планируется ввод Южно-Лыткаринской дороги в Московской области с привлечением внебюджетного финансирования.

Ранее в Татарстане объявили тендеры на ремонт федеральной трассы Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном.

Вадим Вахрушев