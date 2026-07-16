Сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа провели экоурок в новом формате

В мероприятии приняли участие 360 воспитанников лагеря «Юность»

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Экоурок прошел в формате квиза. Перемещаясь от станции к станции, команды выполняли задания, проходили испытания и совершали важные экологические открытия.

Летнее солнце, свежий воздух и новые знания для бережной заботы о планете. Беседы на тему экологии трансформировались в форму увлекательного квиза. Ребята разделились на команды, получили маршрутные листы и отправились в экологическое путешествие по шести тематическим станциям.

На одной необходимо было за секунды рассортировать предметы по контейнерам, на другой — найти интересные способы повторного использования старых вещей, а где-то нужно было вспомнить все о правилах переработки отходов. Не обошлось и без важных советов от уже известной многим экогероини. Вместе с девочкой Асей и ее книгой «Ася и волшебные очки» дети искали экологичные решения в повседневной жизни, придумывая многоразовую альтернативу одноразовым вещам.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Каждый этап квиза стал интересным вызовом, где ребята не только проверяли свои знания, но и учились работать в команде, предлагая нестандартные решения возникших задач. Отряды вместе размышляли над тем, как подарить одежде вторую жизнь, почему батарейки важно правильно утилизировать и каким образом грамотное использование пластика может помочь природе. Так новые экологические факты превратились в реальный опыт и интересные открытия.

Самим ребятам подобный формат уроков очень понравился. Многие отметили, что таким образом изучать экологию намного проще и интереснее.

— Мы решали экологические задачки, искали ответы и соревновались между командами на скорость выполнения. Больше всего мне понравилось сортировать по цветам пластиковые крышки, делая это при помощи палочек для суши. Оказывается, существует множество видов пластика и каждый для чего-то предназначен, например из полистирола изготавливают детские игрушки, — рассказала Василиса Мещерякова, 10 лет.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Хочу, чтобы для нас почаще устраивали такие квизы. Интересно было вместе искать ответы на вопросы, потому что один ты можешь чего-то не знать, а с командой все получалось быстро и легко. Теперь я знаю, что даже маленькое действие может быть важным. Например, выкинув бутылку в специальную урну, ты помогаешь не засорять природу, потому что из нее изготовят новую бутылку, — поделился впечатлениями Мирон Шумков, 10 лет.

Половина лета еще впереди, а значит еще сотни детей смогут провести свой летний отдых в лагере «Юность». Ребят ждут новые знакомства, яркие впечатления, масса интересных занятий и экологических открытий.