Цифровой профиль на телефоне станет обязательным для мигрантов

Электронный профиль позволит отслеживать местоположение мигрантов и уведомлять их о сроках документов

Мигранты, приезжающие в Россию на длительный срок, будут обязаны завести цифровой профиль на мобильном телефоне. Об этом на заседании Комитета Совета Федерации по международным делам заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.

— Электронный профиль в телефоне позволит следить за местоположением, поэтому мигрант не сможет переехать из одного населенного пункта в другой бесконтрольно, — передает слова Зубова «Коммерсантъ».

Через телефон они будут получать уведомления об истекающем сроке действия документов или о необходимости явки в госорганы. Если такого устройства у них нет, его нужно будет купить.

По словам Зубова, это сделает процесс более прозрачным и предотвратит ситуации, когда человек пропускает важные сроки по незнанию.

Ранее Госдума приняла закон, ужесточающий требования к трудовым мигрантам.

Вадим Вахрушев