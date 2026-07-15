В Казани в связи с проведением крестного хода ограничат движение по ряду улиц

Ограничения вступят в силу с 20:00 20 июля

Фото: Динар Фатыхов

В столице Татарстана 20 и 21 июля будет ограничено движение и стоянка транспортных средств на ряде центральных улиц города из-за проведения крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери, который стартует от Благовещенского собора и завершается у Крестовоздвиженской церкви.

Как сообщила пресс-служба мэрии города, ограничения вступят в силу с 20:00 20 июля и продлятся до 9:30 21 июля на проезжей части улицы Миславского, на участке от улицы Карла Маркса до улицы Большой Красной (исключительная парковка будет разрешена).

С 7:00 до 9:30 21 июля будет ограничено движение на улице Большой Красной, на участке от улицы Япеева до улицы Батурина.

С 7:00 21 июля ограничения коснутся следующих улиц (движение будет открываться по мере прохождения крестного хода):

улица Кремлевская на участке от улицы Чернышевского до площади Первого Мая;

улица Профсоюзная на участке от улицы Чернышевского до площади Тысячелетия;

съезд с площади Первого Мая на участок от улицы Кремлевской до улицы Профсоюзной;

улица Баумана на участке от улицы Профсоюзной до улицы Батурина;

съезд с площади Тысячелетия на улицу Батурина;

съезд с улицы Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;

улица Батурина на участке от Кремлевской транспортной дамбы до улицы Дзержинского;

улица Карла Маркса на участке от улицы Лобачевского до улицы Батурина;

улица Япеева на участке от улицы Дзержинского до улицы Большой Красной (при необходимости);

улица Миславского на участке от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского.

Никита Егоров