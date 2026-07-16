«ВКонтакте», «Одноклассники» и «Макс» работают без ограничений после удаления из Google Play

Приложения доступны для установки и обновления в RuStore

Фото: Динар Фатыхов

Все приложения холдинга VK — «Макс», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», «VK Видео», «VK Музыка» и сервисы Mail — работают в обычном режиме без ограничений. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе компании.

— Приложения доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах для Android. Все обновления также работают в обычном режиме — необходимо нажать «Обновить» на сервисном уведомлении о новой версии или зайти в вышеперечисленные сторы, — сообщает пресс-служба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Владельцы аndroid-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях, звонках и других важных обновлениях сервисов.

Ранее все приложения холдинга VK пропали из магазина Google Play.

Вадим Вахрушев