Татарстанец стал главным приставом Чувашии
Замдиректора Федеральной службы судебных приставов Денис Фирстов представил главе Чувашии Михаилу Игнатьеву нового руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по региону — главного судебного пристава Чувашии. Им стал Анвар Закиров, который был назначен на эту должность вчера, 8 июля.
С декабря 2018 года Закиров исполнял обязанности руководителя УФСПП по Чувашии. До этого работал в УФССП России по Татарстану, сообщает официальный портал органов власти Чувашии.
Справка
Закиров Анвар Фаритович 17 января 1979 года в Республике Татарстан
В 2001 году закончил Казанский государственный технологический университет, по специальности «Техника и физика низких температур», в 2004 году — КГУ по специальности «Юриспруденция»
С 2001 по 2016 годы работал в УФССП России по Республике Татарстан на должностях судебного пристава-исполнителя, ведущего специалиста, главного специалиста Управления, начальника отдела — старшего судебного пристава Советского РОСП, Авиастроительного РОСП, начальника отдела организации исполнительного производства УФССП России по Республике Татарстан;
С 2016 по 2018 годы был заместителем начальника отдела, начальником отдела организационно-аналитической работы и зонального контроля Управления организации исполнительного производства ФССП России;
С июня 2018 года назначен на должность заместителя руководителя УФССП России по Республике Татарстан;
С 20 декабря 2018 года назначен на должность и.о. руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов России по Чувашской Республике.
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