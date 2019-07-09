Татарстанец стал главным приставом Чувашии

Замдиректора Федеральной службы судебных приставов Денис Фирстов представил главе Чувашии Михаилу Игнатьеву нового руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по региону — главного судебного пристава Чувашии. Им стал Анвар Закиров, который был назначен на эту должность вчера, 8 июля.

С декабря 2018 года Закиров исполнял обязанности руководителя УФСПП по Чувашии. До этого работал в УФССП России по Татарстану, сообщает официальный портал органов власти Чувашии.

