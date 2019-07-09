СМИ: в адвокатской палате Башкирии прошли обыски

Сотрудники ФСБ, Следкома и МВД Башкирии провели обыски в здании Адвокатской палаты РБ. Они связаны с расследованием уголовного дела о мошенничестве.

По предварительной версии, руководство организации причинило ей ущерб на 3,7 млн рублей, сообщает ProUfu.ru со ссылкой на источники.

Пресс-секретарь палаты Булат Терегулов заявил, что находится в отпуске с последующим увольнением.

Ранее на конференции Адвокатской палаты Башкирии произошла потасовка между сторонниками и противниками действующего руководителя организации Булата Юмадилова.