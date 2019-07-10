Как Уфа освоила на детских играх миллионы Алексея Миллера

Башкирия принимает летние Международные детские игры

Сегодня в Уфе состоится официальное открытие праздника спорта — 53-х летних Международных детских игр, которые продлятся до 14 июля. Общая стоимость мероприятий составляет порядка 4 млрд рублей, из которых 150 млн внес генеральный спонсор — «Газпром». Об особенностях столь важного для Башкирии события, новинках и первых разочарованиях — в материале «Реального времени».

Уфа — дважды хозяйка МДИ



В Уфе начались 53-е летние Международные детские игры, которые продлятся до 14 июля. Фестиваль спорта проходит под эгидой Международного олимпийского комитета. Официальное открытие состоится сегодня в спортивном комплексе «Уфа-Арена» в 17 часов по местному времени.

В программе: парад спортсменов, выступление артистов, уникальное световое шоу, презентация официального гимна МДИ в исполнении участников проекта «Голос. Дети» и вокально-хореографических коллективов. Как заявили организаторы, вход на церемонию открытия и на все соревнования для уфимцев и гостей столицы свободный.

Закрытие состоится в парке «Ватан» 13 июля, там же звание хозяина летних Игр от Уфы перейдет к венгерскому городу Кечкемету.

Как сообщает пресс-служба МДИ-2019, в играх примут участие 1 192 спортсмена из 84 городов 29 стран. Среди участников — Китай, Канада, Австралия, Мексика, Великобритания, Голландия, Словения и другие. Всего в столицу республики съехались более 2 тысяч гостей и участников. Республиканский центр волонтерского движения подготовил более 500 помощников для сопровождения мероприятия.

Республиканский центр волонтерского движения подготовил более 500 помощников для сопровождения мероприятия. Фото ufacity.info

По правилам, в играх соревнуются спортсмены от 12 до 15 лет в составе сборных городов со всего мира. Башкортостан представят три команды: Уфы, Туймазов и Октябрьского — в общей сложности сто с лишним участников.

Будет разыграно около 150 наград в девяти видах спорта — это легкая атлетика, футбол, плавание, фехтование, пляжный волейбол, стритбол, дзюдо, скалолазание и греко-римская борьба (последние два вида включены в программу МДИ впервые).

— То, что в программе игр появились новые виды спорта, — для нас вызов, — отметил президент МДИ Торстен Раш на пресс-конференции, которая прошла во вторник. — Но я абсолютно уверен, что все пройдет на высоком уровне, поскольку Уфа уже блестяще провела зимние Игры. Мне приятно снова здесь оказаться, и я с нетерпением жду начала открытия Игр.

Напомним, что в 2013 году в столице Башкирии проводились VI зимние Международные детские игры, в которых приняли участие почти 800 юных спортсменов из 59 городов 20 стран. Таким образом, за всю историю МДИ Уфа — единственный город, где состоятся и летние, и зимние игры.



В прошлом году в Иерусалиме столица Башкортостана приняла флаг и факел МДИ-2019 в качестве хозяйки Игр.

В прошлом году в Иерусалиме столица Башкортостана приняла флаг и факел МДИ-2019 в качестве хозяйки Игр. Фото rbtoday.ru

Как Башкирия освоила более 150 млн «газпромовских» рублей



В свою очередь министр молодежной политики и спорта РБ Руслан Хабибов сообщил журналистам, что на проведение и подготовку Игр было потрачено около 4 млрд рублей. Из них 150 млн рублей внес генеральный спонсор мероприятия «Газпром» и 15 млн — Минспорта России. К слову, символика корпорации Алексея Миллера встречается в местах проведения Игр довольно часто.

По словам спикера, на самом деле бюджет соревнований гораздо больше, ведь только на строительство Центра спортподготовки пришлось потратить более 3 млрд рублей, и 300 млн — на оборудование. «Зато мы получили один из лучших спортивных объектов в стране», — отметил министр.

Отметим, врио главы Башкортостана Радий Хабиров еще месяц назад заверил корреспондента «Реального времени» в том, что Уфа со всей ее спортивной инфраструктурой уже тогда была готова принять МДИ.

— И еще 58 млн рублей мы потратили на наземный пешеходный переход перед этим Центром, — продолжил «затратную» тему сити-менеджер Уфы Ульфат Мустафин. — На реконструкцию парка «Кашкадан» — около 83 млн. Про остальные траты из городского бюджета на подготовку и прочее я даже говорить не буду.



Руслан Хабибов сообщил журналистам, что на проведение и подготовку Игр было потрачено около 4 млрд рублей. Из них 150 млн рублей внес генеральный спонсор мероприятия «Газпром» и 15 млн — Минспорта России. Фото bashinform.ru

Кто не успел, тот опоздал

Кроме того, на пресс-конференции было сказано, что не все заявленные участники приехали в Уфу: команда из американского города Флоренс не успела оформить визы. По словам замглавы администрации Уфы Рустема Газизова, они до последнего поддерживали связь с командой, вели переговоры с консульством России в США, тем не менее вовремя подготовить документы не получилось.

А самым первым в Уфу приехал юный футболист Брентон Морган с отцом из канадского города Келоун. Парень посетовал на длительный перелет и сказал, что он впервые в России и ему понравился радушный прием.

В минувший понедельник рано утром прилетела сборная из венгерского города Кечкемет. К ней было приковано особенное внимание, поскольку, как говорилось выше, им предстоит почетная миссия — принять от Уфы статус хозяев Игр следующего года.

— Потому мы приехали в таком большом составе, ведь нам нужно перенять у вас опыт. Вообще, мы уже 15 лет участвуем в МДИ и за это время ни одни игры не пропустили. На этот раз мы будем бороться за награды в пяти видах спорта, — поделился планами руководитель венгерской делегации Золтан Ловас.

А впервые МДИ были проведены в 1968 году в югославском городе Целе. Их основателем стал словен Метод Клеменц. Его фраза: «Вторая мировая война разрушила мое детство и мою семью. В те страшные годы я жил мечтой: создать лучший мир, основанный на дружбе. Именно спорт стал средством, объединившим молодых людей из разных стран», — разлетелась по всему миру. С той поры в играх приняли участие более 37 тысяч детей из 411 городов 86 стран.

Ульфат Мустафин озабочен соблюдением порядка в городе: на двух объектах, которые были установлены на площади перед Гостиным двором и перед кинотеатром «Искра», зафиксированы случаи вандализма. Фото ufacity.info

Пока участники и организаторы готовятся к сегодняшней церемонии открытия летних МДИ-2019, мэр Ульфат Мустафин озабочен соблюдением порядка в городе: на двух объектах, которые были установлены на площади перед Гостиным двором и перед кинотеатром «Искра», зафиксированы случаи вандализма. Градоначальник дал указание срочно отремонтировать испорченные объекты и поручил Центру общественной безопасности принять меры, чтобы подобные инциденты больше не повторялись.

Городская администрация предупредила жителей и гостей башкирской столицы, что во время проведения Игр 10 июля с 6.00 до 22.00 будет временно ограничено движение транспорта в районе Советской площади. Мэрия порекомендовала людям заранее планировать свой маршрут.