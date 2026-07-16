В Казани не хватает врачей-невропатологов и других узких медспециалистов

Укомплектованность медкадрами в городе составляет 85%

Фото: Динар Фатыхов

В Казани укомплектованность медицинскими кадрами составляет 85%. Для сравнения: в прошлом году данный показатель составлял 82,5%. Об этом «Реальному времени» сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Ильназ Ахмадиев.

— В дефиците врачи-невропатологи, акушеры-гинекологи, гематологи, анестезиологи-реаниматологи и сурдологи, — сказал он.

По участковой сети в Казани не такая критичная ситуация и укомплектованность неплохая, заверил он.

— Здесь важно удержать тех сотрудников, которые уже работают на участках. Эта работа должна системно проводиться на уровне руководителей медицинских организаций. Так и проявляются командообразующие способности руководителя, — сказал Ахмадиев.

Подробнее о цифровизации здравоохранения в Казани, новом здании детской горбольницы №1 — в интервью Ахмадиева «Реальному времени».



Никита Егоров