Супруг Хайруллиной признался, что загнал семью в долги из-за ставок на тотализаторах

Муж кассира из Салавата Луизы Хайруллиной, обвиняемой в краже более 20 млн рублей, Марат Хайруллин рассказал подробности ограбления банка. Эксклюзивное интервью он дал программе «Пусть говорят».

Мужчина подтвердил информацию в Сети о том, что начал играть на спортивных тотализаторах, в результате чего загнал семью в долги. А деньги из сейфа банка похищались его супругой в течение двух лет.

«Уговорил первый раз ее взять 50 тысяч рублей. Я хотел отыграться, закрыть все долги. Пришлось брать второй раз — история повторилась. Третий-четвертый — пошло-поехало. Снежным комом набрались эти 25 миллионов», — сказал он Первому каналу.

В качестве доказательств, что деньги ушли на азартные игры, он готов предоставить данные из букмекерских компаний, где делал ставки.

Также Хайруллин добавил, что они сняли пять таких квартир без документов в Казани после побега из Башкирии. Как на них вышли оперативники, он до сих пор не может понять.

В настоящее время Хайруллин проходит как свидетель по уголовному делу. На передаче он объявил о сборе средств, чтобы тем самым смягчить наказание своей жене, подчеркнув, что она ни в чем не виновата.

Выпуск «Пусть говорят» про семью Хайруллиных выйдет сегодня вечером на Первом канале.

Напомним, кассир одного из салаватских отделений «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина пропала в конце мая. Сразу после этого в банке обнаружилась недостача более чем на 20 млн рублей. Выяснилось, что сотрудница похитила деньги и сбежала вместе со своей семьей.



Позже оперативники задержали Хайруллину и ее семью. Они прятались на съемной квартире в Казани. «Реальное время» уже сообщало, что подозреваемую доставили в Уфу.