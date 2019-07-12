Барабаш зарегистрирован кандидатом на выборы главы Башкирии

Владимир Барабаш зарегистрирован кандидатом на выборы главы Башкирии. «Ну что, четыре дня проведенных в ЦИК прошли не зря», — написал Барабаш на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Владимир Барабаш представляет партию «Гражданская сила».

Напомним, ранее сообщалось, что десять кандидатов подали заявления об участии в выборах главы Башкирии. Сегодня вечером одна из них, Сания Тимасова, заявила, что выбыла из предвыборной гонки.