Барабаш зарегистрирован кандидатом на выборы главы Башкирии
Владимир Барабаш зарегистрирован кандидатом на выборы главы Башкирии. «Ну что, четыре дня проведенных в ЦИК прошли не зря», — написал Барабаш на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Владимир Барабаш представляет партию «Гражданская сила».
Напомним, ранее сообщалось, что десять кандидатов подали заявления об участии в выборах главы Башкирии. Сегодня вечером одна из них, Сания Тимасова, заявила, что выбыла из предвыборной гонки.ОбществоВласть Башкортостан
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