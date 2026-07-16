Власти Марий Эл отказались от «четно-нечетных» заправок и QR-кодов

В республике не будут вводить жесткие ограничения на топливном рынке

Фото: Реальное время

Глава Марий Эл Юрий Зайцев заявил, что в республике не будут вводить жесткие ограничения на топливном рынке, такие как продажа бензина по четным и нечетным дням или заправка по QR-кодам. По его словам, запреты только усилят панику и ажиотаж. Решение принято на заседании регионального оперативного штаба.

— В целом хочу отметить, что объем продаж на заправочных станциях не только сохранился на уровне прошлого года, но и продемонстрировал незначительный рост, — сказано в социальных сетях Зайцева.

Вместо этого власти запустили автоматизированную информационную систему «Топливо Марий Эл» — чат-бот в «Максе» и во «ВКонтакте», где жители могут отслеживать наличие топлива, цены и очередь на АЗС. Данные собираются из отчетов компаний, интернет-сервисов, банков и сообщений волонтеров.

Реальное время / realnoevremya.ru

— В Йошкар-Оле привлечены волонтеры для организации помощи автовладельцам на автозаправочных станциях, — добавил глава республики.

Власти ведут ежедневные переговоры с топливными компаниями, и в республику уже отгружаются объемы топлива, соответствующие среднесуточному потреблению прошлого года.

Ранее сообщалось, что внутренний рынок России наполняется дизельным топливом.

Вадим Вахрушев