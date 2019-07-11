Суд в Уфе оставил кассиршу Луизу Хайруллину в СИЗО

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Верховный суд Башкирии оставил под арестом кассиршу из Салавата Луизу Хайруллину, которую подозревают в краже более 20 млн рублей.

Она останется в СИЗО до сентября, пишут «Вести-Башкортостан».

Напомним, 4 июля оперативники задержали Хайруллину и ее семью. Все они прятались на съемной квартире в Казани. На следующий день подозреваемую доставили в Уфу.

Подробнее о нашумевшей краже, деталях задержания и судьбе похищенных денег — в материале «Реального времени».