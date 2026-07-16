В прудах Альметьевска зафиксировано критическое снижение уровня кислорода
Ранее местные жители сообщили о массовой гибели рыбы в этом водоеме
После сообщений местных жителей о массовой гибели рыбы на каскаде прудов в Альметьевске проведенная проверка выявила критическое снижение уровня кислорода и значительно повышенную концентрацию органических веществ. Об этом заявил руководитель исполкома города Ильнур Фасхутдинов, чьи слова приводит пресс-служба администрации.
Ранее в социальных сетях появились видео с мертвой рыбой и позеленевшей водой. В ответ на это специалисты Юго-Восточного управления Министерства экологии Татарстана обследовали водоем.
Фасхутдинов отметил, что проверка показала серьезно низкий уровень растворенного кислорода и высокое содержание органики. Он пояснил, что такие ситуации часто возникают в водоемах в связи с высокими температурами воздуха и слабым водообменом.
Повторное обследование, проведенное 13 июля, показало положительную динамику: уровень кислорода начал расти, но все еще остается ниже нормы. Специалисты не обнаружили несанкционированных сбросов в водоем. В настоящее время продолжаются лабораторные исследования образцов воды.
— Очистка акватории проводится уже несколько дней. Сформированы бригады для работы по очищению поверхности воды и береговой линии. Координацию осуществляет Департамент экологии и благоустройства. Состояние водоема показывает положительную динамику, и в случае необходимости будут приняты соответствующие меры, — добавил Фасхутдинов.
Ранее сообщалось, что количество безопасных пляжей в Татарстане увеличилось до 13 мест.
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