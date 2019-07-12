Бывший главный онколог Башкирии собирается стать министром

Экс-руководитель республиканского онкодиспансера Башкирии Руслан Султанов — один из кандидатов на кресло министра здравоохранения Нижегородской области. В числе еще 16 кандидатов после заочного отбора экспертной комиссией он готовится пройти остальные конкурсные испытания: деловые игры, защиту программ и так далее.

Султанов покинул кресло главврача нынешней весной по собственному желанию. Тогда начались серьезные кадровые изменения в Минздраве Башкортостана, вызванные критикой в адрес ведомства со стороны врио главы республики Радия Хабирова.

Как сообщало «Реальное время», к очному этапу конкурса также допущены два представителя Татарстана. Это замглавврача ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения РТ» Артур Альмухаметов и главврач ООО «ВИТА» Станислав Жернаков.