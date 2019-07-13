ЦИК Башкирии зарегистрировал кандидатов на пост главы республики от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»
Центризбирком Башкирии зарегистрировал еще трех кандидатов на пост главы республики. Удостоверения получили Юнир Кутлугужин (КПРФ), Иван Сухарев (ЛДПР) и Юрий Игнатьев («Справедливая Россия»).
О регистрации кандидатов сообщила пресс-служба ЦИК РБ.
Также отмечается, что комиссия выявила нарушения в документах, поданных Алексеем Молокиным, Санией Тимасовой и Рамилей Саитовой. Они извещены об этих недостатках.
Напомним, что первым был зарегистрирован кандидатом врио главы Башкирии Радий Хабиров.ОбществоВласть Башкортостан
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