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ЦИК Башкирии зарегистрировал кандидатов на пост главы республики от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»

17:36, 13.07.2019
ЦИК Башкирии зарегистрировал кандидатов на пост главы республики от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»
Фото: bashkortostan.izbirkom.ru

Центризбирком Башкирии зарегистрировал еще трех кандидатов на пост главы республики. Удостоверения получили Юнир Кутлугужин (КПРФ), Иван Сухарев (ЛДПР) и Юрий Игнатьев («Справедливая Россия»).

О регистрации кандидатов сообщила пресс-служба ЦИК РБ.

Также отмечается, что комиссия выявила нарушения в документах, поданных Алексеем Молокиным, Санией Тимасовой и Рамилей Саитовой. Они извещены об этих недостатках.

Напомним, что первым был зарегистрирован кандидатом врио главы Башкирии Радий Хабиров.

ОбществоВласть Башкортостан
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