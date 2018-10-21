Башкирская неделя: первая неделя Хабирова, отставки и перестановки и форум ШОС-БРИКС в Уфе

Главные события недели Башкортостана: Сидякин как новый глава администрации, борьба с нелегальными перевозками и имя для аэропорта Уфы

Минувшая неделя запомнится первыми действиями Радия Хабирова на посту врио главы Башкортостана и тектоническими сдвигами во властной структуре республики. Министры уходят в отставку, а на пост руководителя администрации главы РБ прочат депутата Госдумы от Татарстана Александра Сидякина. В Уфе прошел Форум малого бизнеса ШОС-БРИКС, на котором представитель Китая рассказал о запуске в республику грузового поезда. Общественники выбирали имя выдающегося деятеля, связанного с республикой, чтобы присвоить его уфимскому аэропорту.

Форум ШОС-БРИКС в Уфе

В Уфе состоялся IV Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Порядка 1 500 человек из 24 стран мира и 40 регионов, более 100 спикеров и экспертов приняли участие в работе форума.

Уже в первый день мероприятия гендиректор китайской компании «Золотой лес», представитель провинции Цзянси Се Юаньпэн рассказал о запуске грузового поезда в Башкирию. И в первой партии на Южный Урал пойдут мандарины и помидоры.

Выездная редакция «Реального времени» взяла эксклюзивные интервью у ряда участников форума.

Власти Башкирии представлял на форуме премьер-министр РБ Рустэм Марданов. А вот недавно назначенный врио главы республики Радий Хабиров не смог появиться на мероприятии.

Первая неделя Хабирова

Вернувшись в Башкирию, Хабиров приступил к работе незамедлительно. Уже в воскресенье он посетил председателя ЦДУМ России верховного муфтия Талгата Таджуддина и митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона.

Хабиров посетил председателя ЦДУМ России верховного муфтия Талгата Таджуддина. Фото glavarb.ru



В понедельник он провел оперативное совещание, на котором устроил республиканским властям и уфимской мэрии обстоятельный разнос. Например, врио главы РБ объявил войну нелегальным перевозчикам в Уфе. В горадминистрации уже решили разработать план по борьбе с нелегалами. Рабочую группу по этому вопросу создали в Госсобрании РБ. Также Хабиров поручил спасти от банкротства издательство «Башкортостан».

Новый руководитель республики раскритиковал своих подчиненных и за формальный подход к работе. Он отметил, что в субботу никого в здании правительства не было. Врио «башлыка» решил, что в этот день необходимо проводить оперативные совещания в правительстве. Похожие совещания именно по субботам проводит и президент Татарстана Рустам Минниханов. Отдельно можно отметить, что у Минниханова с Хабировым хорошие отношения. По крайней мере, так сказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Кроме того, Хабиров поручил всем чиновникам зарегистрироваться во всех социальных сетях.

На неделе Хабиров также встретился с одним из самых значимых для сегодняшней Башкирии представителей бизнеса — главой «Роснефти» Игорем Сечиным. В пресс-службе компании сообщили, что стороны обсудили широкий круг вопросов. В том числе и участие производителей из Башкирии в тендерах предприятий компании. Состоялась встреча Хабирова и с влиятельным зятем Сечина — главой города Плес Ивановской области Тимербулатом Каримовым, который является внуком Мустая Карима. И говорили они именно о подготовке к празднованию 100-летия башкирского писателя.

Первые итоги работы Хабирова постарался разобрать и политолог Дмитрий Казанцев в колонке для «Реального времени». Другой политолог Сергей Маркелов спрогнозировал, каким руководителем Радий Хабиров может стать к сентябрю следующего года.

Сами жители Башкирии неоднозначно оценивают действия нового рулевого республики, хотя ожидания позитивные и запрос на перемены высок. Об этом уфимцы рассказали в видеоопросе выездной редакции «Реального времени».

Состоялась встреча Хабирова с влиятельным зятем Сечина — главой города Плес Ивановской области Тимербулатом Каримовым. Фото glavarb.ru



Отставки и рокировки

Эффект от активности Хабирова сравним с разрывом снаряда. С его возвращением в республику во власти начались отставки и перестановки различных чиновников. Еще больше начало появляться слухов о вероятных увольнениях чиновников.

Для начала врио главы РБ рассказал, как попасть в его команду. После этого подал в отставку глава Минздрава республики Анвар Бакиров. Исполняющим обязанности министра назначен Рафаэль Яппаров. Также появились слухи о возможной отставке министра образования Башкирии.

Следом распространились данные, что Хабиров прогонит действующего премьер-министра РБ Рустэма Марданова. На его место прочат руководителя администрации главы РБ Евгения Маврина. Должность Маврина, в свою очередь, могут передать депутату Госдумы от Татарстана Александру Сидякину. Эти сообщения уже наполовину подтвердили в «Единой России».

По данным СМИ, свои должности решили оставить два вице-премьера Евгений Гурьев и Фанзиль Чингизов, причем последний, по слухам, вернется руководить тем же районом, что и несколько месяцев назад (Кармаскалинским). Ушел в отставку и управляющий делами главы республики Ринат Шагалин. На его кресло назначена Гузель Насырова.

В СМИ сообщили, что все вице-премьеры уже написали заявления об отставке — естественно, «по собственному желанию». Врио главы РБ официально не может увольнять членов правительства, кроме случая, если они сами добровольно захотят сложить с себя полномочия.

На место Рустэма Марданова прочат руководителя администрации главы РБ Евгения Маврина. Фото panoramarb.ru

Необычно мелко на этом фоне, но в то же время вполне в общем русле выглядит смена главы Зианчуринского района Альфариса Байчурина. После 16 лет руководства он уступил свое кресло Дамину Юланову.

«Реальное время» выяснило у политологов, насколько вероятной выглядит отставка всего правительства республики и кого ждать в новую команду Хабирова.

Кресло мэра

Вакантно пока и место мэра Уфы. Однако кандидаты на пост руководителя горадминистрации уже определены. Всего в списке 28 человек. Среди них гендиректор Фонда поддержки социальных программ развития Уфимского района Руслан Зайнуллин, замглавы администрации Кировского района Уфы Олег Котов, и.о. директора ГУП РБ «Башкирский лес» Тимур Лукманов, лидер башкирских «Патриотов России» Загир Хакимов, основатель компании «Хазина-тур» Комил Сиразетдинов, член КПРФ и депутат Госсобрания Рустам Хафизов, координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева и другие.

Заседание конкурсной комиссии назначено на 22 октября. Комиссия должна отобрать ключевых претендентов, а депутаты Горсовета позже выберут нового мэра. Вместе с тем несколько уфимских изданий, ссылаясь на собственные таинственные источники, уже назвали вероятное имя будущего мэра — заместителя генерального директора по капитальному строительству ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Ульфата Мустафина.

Мустай Карим или Муса Гареев

Тем временем в Башкирии, как и еще в 44 городах России, выбирали, чьим именем назвать местный аэропорт. «Реальное время» рассмотрело предложенные республиканской общественной палатой варианты. Из обширного списка для воздушной гавани Уфы уже отобраны 10 имен.

В голосовании нашего издания лидирует Мустай Карим. За него проголосовали 39% читателей. Следом идут Муса Гареев (18%) и Салават Юлаев (11%).

Из обширного списка для воздушной гавани Уфы уже отобраны 10 имен. Фото sterlegrad.ru

«Стальные топоры» в Сибае

В Сибае обстреляли автобус любительской хоккейной команды из Магнитогорска. Это произошло после матча, в котором гости из Челябинской области разгромили хозяев, местную команду «Альянс», со счетом 9:1. Выстрел из малокалиберного оружия пробил стекло. Несмотря на отсутствие жертв, Федерация хоккея Магнитогорска отстранила все хоккейные команды из Сибая от участия в чемпионате ФХМ.

«Зеленое дерби», кредитный рейтинг и обыски в прокуратуре РБ

«Салават Юлаев» также потерпел поражение. Во втором за сезон «зеленом дерби» уфимцы уступили «Ак Барсу» со счетом 3:1. Зато в футбольном «зеленом дерби» ФК «Уфа» сыграл вничью с казанским «Рубином».

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило кредитный рейтинг Башкирии на уровне «Bа2» с «позитивным» прогнозом.

В прокуратуре Башкирии прошли обыски. Оперативники ФСБ и Следкома провели в надзорном ведомстве выемку документов. Обыски прошли и в доме прокурора республики Олега Горбунова.