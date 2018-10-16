Радий Хабиров поручил спасти от банкротства издательство «Башкортостан»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться в ситуации с банкротством издательства «Башкортостан». Об этом он заявил на оперативном совещании в Правительстве РБ.

По словам Хабирова, регион не останется без единственного государственного издательства. Кроме того, руководитель республики раскритиковал чиновников, допустивших разорение предприятия.

«У нас в республике больше 4 млн населения. И вы мне сейчас заявляете, что у нас единственное государственное издательство прекращает свое существование?» — приводит его слова издание «Медикорсеть».

По результатам совещания Хабиров дал указание правительству подготовить варианты спасения издательства «Башкортостан» до 15 ноября. Добавим, по состоянию на начало октября предприятие имело дебиторскую задолженность в размере 49,8 млн рублей и кредиторскую задолженность в размер 385,5 млн рублей.

Напомним, ранее Радий Хабиров объявил войну нелегальным перевозчикам в Уфе. В качестве примера приведена Казань.